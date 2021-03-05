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МИД предупредил россиян в Сенегале об опасности из-за беспорядков
МИД предупредил россиян в Сенегале об опасности из-за беспорядков
Москва надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Сенегале, рекомендует россиянам, находящимся в республике, избегать мест скопления людей, заявили в пятницу РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:16
2021-03-05T18:16
2021-03-05T18:16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сенегал
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Сенегале, рекомендует россиянам, находящимся в республике, избегать мест скопления людей, заявили в пятницу в МИД РФ.В ночь с 4 на 5 марта в Дакаре, его пригородах и других городах страны (Зигиншор, Руфиск, Сен-Луи) прошли манифестации и массовые выступления, вылившиеся в поджоги, акты вандализма и мародерства в отношении частной и муниципальной собственности, а также ожесточенные столкновения с полицией, жандармерией и силами охраны правопорядка."Надеемся на скорейшую стабилизацию внутриполитического положения в Сенегале, прекращение актов насилия и возврат ситуации в стране в правовое поле", - подчеркнули в российском дипведомстве.
сенегал
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сенегал, в мире