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МИД предупредил россиян в Сенегале об опасности из-за беспорядков
МИД предупредил россиян в Сенегале об опасности из-за беспорядков
Москва надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Сенегале, рекомендует россиянам, находящимся в республике, избегать мест скопления людей, заявили в пятницу РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:16
2021-03-05T18:16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сенегал
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Сенегале, рекомендует россиянам, находящимся в республике, избегать мест скопления людей, заявили в пятницу в МИД РФ.В ночь с 4 на 5 марта в Дакаре, его пригородах и других городах страны (Зигиншор, Руфиск, Сен-Луи) прошли манифестации и массовые выступления, вылившиеся в поджоги, акты вандализма и мародерства в отношении частной и муниципальной собственности, а также ожесточенные столкновения с полицией, жандармерией и силами охраны правопорядка."Надеемся на скорейшую стабилизацию внутриполитического положения в Сенегале, прекращение актов насилия и возврат ситуации в стране в правовое поле", - подчеркнули в российском дипведомстве.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сенегал, в мире

МИД предупредил россиян в Сенегале об опасности из-за беспорядков

18:16 05.03.2021
 
© REUTERS / Zohra BensemraБеспорядки в Сенегале
Беспорядки в Сенегале - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© REUTERS / Zohra Bensemra
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Сенегале, рекомендует россиянам, находящимся в республике, избегать мест скопления людей, заявили в пятницу в МИД РФ.
В ночь с 4 на 5 марта в Дакаре, его пригородах и других городах страны (Зигиншор, Руфиск, Сен-Луи) прошли манифестации и массовые выступления, вылившиеся в поджоги, акты вандализма и мародерства в отношении частной и муниципальной собственности, а также ожесточенные столкновения с полицией, жандармерией и силами охраны правопорядка.

"По предварительной информации, имеются человеческие жертвы. Оппозиция заявляет о своих намерениях продолжить выступления в предстоящие выходные. Российским гражданам, находящимся в Дакаре и других городах, настоятельно рекомендуется избегать мест скопления людей, без особой необходимости не покидать районы проживания, не посещать пригороды и неблагополучные столичные кварталы", - говорится в сообщении МИД.

"Надеемся на скорейшую стабилизацию внутриполитического положения в Сенегале, прекращение актов насилия и возврат ситуации в стране в правовое поле", - подчеркнули в российском дипведомстве.
 
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