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МИД предупредил россиян в Сенегале об опасности из-за беспорядков

МИД предупредил россиян в Сенегале об опасности из-за беспорядков

Москва надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Сенегале, рекомендует россиянам, находящимся в республике, избегать мест скопления людей, заявили в пятницу РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T18:16

2021-03-05T18:16

2021-03-05T18:16

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сенегал

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Сенегале, рекомендует россиянам, находящимся в республике, избегать мест скопления людей, заявили в пятницу в МИД РФ.В ночь с 4 на 5 марта в Дакаре, его пригородах и других городах страны (Зигиншор, Руфиск, Сен-Луи) прошли манифестации и массовые выступления, вылившиеся в поджоги, акты вандализма и мародерства в отношении частной и муниципальной собственности, а также ожесточенные столкновения с полицией, жандармерией и силами охраны правопорядка."Надеемся на скорейшую стабилизацию внутриполитического положения в Сенегале, прекращение актов насилия и возврат ситуации в стране в правовое поле", - подчеркнули в российском дипведомстве.

сенегал

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сенегал, в мире