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В России запустят пилотный проект для выявления нуждающихся семей
В России запустят пилотный проект для выявления нуждающихся семей
Правительство РФ поручило Федеральной налоговой службе, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату провести в 2021 году пилотный проект, который позволит с помощью... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:06
2021-03-05T08:06
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ поручило Федеральной налоговой службе, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату провести в 2021 году пилотный проект, который позволит с помощью данных государственных информационных ресурсов определять нуждающиеся семьи и оказывать им адресную поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.Оценка совокупного дохода в рамках пилотного проекта и сопоставление с официальным данными статистического учета будут осуществляться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). При этом пилотный проект не предполагает организации нового взаимодействия между ФНС России и Пенсионным фондом, указали в службе."На обеспечение расходов, связанных с реализацией пилотного проекта, ФНС России из резервного фонда правительства Российской Федерации выделены дополнительные бюджетные ассигнования на 2021 год. Указанное финансирование позволит ФНС России разработать механизмы формирования реестров семей и домохозяйств, а также отобрать и выгрузить в Пенсионный фонд сведения о налогооблагаемых видах доходов, которыми сегодня располагает налоговая служба", - добавили в ФНС.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, общество, экономика

В России запустят пилотный проект для выявления нуждающихся семей

08:06 05.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на детской площадке "Фестивального" сквера в Краснодаре после снегопада
Женщина с ребенком на детской площадке Фестивального сквера в Краснодаре после снегопада - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ поручило Федеральной налоговой службе, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату провести в 2021 году пилотный проект, который позволит с помощью данных государственных информационных ресурсов определять нуждающиеся семьи и оказывать им адресную поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.
"Правительством Российской Федерации поручено ФНС России, Минтруду России, ПФР и Росстату провести в 2021 году пилотный проект по сопоставлению уровня доходов домохозяйств и семей на основе данных государственных информационных ресурсов. При этом стоит особо подчеркнуть, что пилотный проект оценки доходов семей не направлен на контроль и не несет фискальной функции, а позволит выработать эффективные инструменты социальной политики государства и адресной помощи тем, кто в этом нуждается", - сказали в ФНС.
Оценка совокупного дохода в рамках пилотного проекта и сопоставление с официальным данными статистического учета будут осуществляться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). При этом пилотный проект не предполагает организации нового взаимодействия между ФНС России и Пенсионным фондом, указали в службе.
"На обеспечение расходов, связанных с реализацией пилотного проекта, ФНС России из резервного фонда правительства Российской Федерации выделены дополнительные бюджетные ассигнования на 2021 год. Указанное финансирование позволит ФНС России разработать механизмы формирования реестров семей и домохозяйств, а также отобрать и выгрузить в Пенсионный фонд сведения о налогооблагаемых видах доходов, которыми сегодня располагает налоговая служба", - добавили в ФНС.
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