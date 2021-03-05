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В России запустят пилотный проект для выявления нуждающихся семей

В России запустят пилотный проект для выявления нуждающихся семей

Правительство РФ поручило Федеральной налоговой службе, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату провести в 2021 году пилотный проект, который позволит с помощью... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:06

2021-03-05T08:06

2021-03-05T08:06

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ поручило Федеральной налоговой службе, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату провести в 2021 году пилотный проект, который позволит с помощью данных государственных информационных ресурсов определять нуждающиеся семьи и оказывать им адресную поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.Оценка совокупного дохода в рамках пилотного проекта и сопоставление с официальным данными статистического учета будут осуществляться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). При этом пилотный проект не предполагает организации нового взаимодействия между ФНС России и Пенсионным фондом, указали в службе."На обеспечение расходов, связанных с реализацией пилотного проекта, ФНС России из резервного фонда правительства Российской Федерации выделены дополнительные бюджетные ассигнования на 2021 год. Указанное финансирование позволит ФНС России разработать механизмы формирования реестров семей и домохозяйств, а также отобрать и выгрузить в Пенсионный фонд сведения о налогооблагаемых видах доходов, которыми сегодня располагает налоговая служба", - добавили в ФНС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, общество, экономика