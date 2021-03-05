https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600086654.html
США и Великобритания готовят новые санкции против России, сообщили СМИ
США и Великобритания готовят новые санкции против России, сообщили СМИ
США и Великобритания готовят дополнительные санкции против России из-за "нарушения запрета на применение химического оружия", сообщил Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:01
2021-03-05T15:01
2021-03-05T15:01
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джо байден
дмитрий песков
великобритания
франция
германия
сша
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания готовят дополнительные санкции против России из-за "нарушения запрета на применение химического оружия", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.Как отметил собеседник агентства, президент США Джо Байден может рассмотреть вопрос о введении ограничений против российского госдолга в качестве экстремального шага.В то же время, утверждается, что американский лидер готов пойти на такой шаг только в случае, если Россия "вновь нарушит этот запрет". По информации Bloomberg, европейские партнеры поддержат Вашингтон.В частности, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО продолжала оказывать давление на Москву. В ближайшее время Лондон обсудит возможные меры с Парижем и Берлином.Альтернативой этому варианту агентство называет санкции против "российских олигархов". Отмечается, что США могут воспользоваться "законом Магнитского", который позволяет вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушению прав человека или к коррупции.Реакция КремляПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею о новых ограничениях "безумными позывами" и выразил надежду, что они останутся только на страницах СМИ."Поэтому здесь вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Давайте все-таки дождемся и посмотрим, как будут развиваться события", — отметил он.Представитель Кремля также напомнил, что все обвинения в применении химоружия в адрес России беспочвенны."Никаких данных, говорящих об этом, реальных данных, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия", — заявил Песков.Новые санкции против РоссииЕвросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех россиян в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении санкций против России. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций и будут включать экспортные и визовые ограничения. При этом администрация Байдена анонсировала дальнейшие шаги в этом направлении.Позже в МИД России заявили, что ответ на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение — это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы, навязать что-нибудь путем давления не получится. В Кремле действия администрации Байдена назвали вмешательством во внутренние дела.
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600078408.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, великобритания, франция, германия, сша, в мире
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США
и Великобритания
готовят дополнительные санкции против России из-за "нарушения запрета на применение химического оружия", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отметил собеседник агентства, президент США Джо Байден
может рассмотреть вопрос о введении ограничений против российского госдолга в качестве экстремального шага.
В то же время, утверждается, что американский лидер готов пойти на такой шаг только в случае, если Россия "вновь нарушит этот запрет". По информации Bloomberg, европейские партнеры поддержат Вашингтон.
В частности, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО продолжала оказывать давление на Москву. В ближайшее время Лондон обсудит возможные меры с Парижем и Берлином.
Альтернативой этому варианту агентство называет санкции против "российских олигархов". Отмечается, что США могут воспользоваться "законом Магнитского", который позволяет вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушению прав человека или к коррупции.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал идею о новых ограничениях "безумными позывами" и выразил надежду, что они останутся только на страницах СМИ.
"Поэтому здесь вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Давайте все-таки дождемся и посмотрим, как будут развиваться события", — отметил он.
Представитель Кремля также напомнил, что все обвинения в применении химоружия в адрес России беспочвенны.
"Никаких данных, говорящих об этом, реальных данных, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия", — заявил Песков.
Новые санкции против России
Евросоюз
во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех россиян в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении санкций против России. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций и будут включать экспортные и визовые ограничения. При этом администрация Байдена анонсировала дальнейшие шаги в этом направлении.
Позже в МИД России заявили, что ответ на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном
решение — это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы
, навязать что-нибудь путем давления не получится. В Кремле действия администрации Байдена назвали вмешательством во внутренние дела.