https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600078408.html

Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России

Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России

Возможные новые санкции США и Великобритании против России, которые, среди прочего, могут затронуть суверенный долг, будут расценены Россией как начало... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T14:19

2021-03-05T14:19

2021-03-05T14:19

игорь краснов

виктор золотов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

джо байден

москва

лондон

сша

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Возможные новые санкции США и Великобритании против России, которые, среди прочего, могут затронуть суверенный долг, будут расценены Россией как начало "бизнес-войн", считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.По словам политолога, новая администрация США Джо Байдена пытается начать "с атаки на Россию и оказания на Москву давления, в том числе потому, что сама сталкивается с давлением со стороны конгресса - как это было и с предыдущей администрацией (экс-президента) Дональда Трампа". Эксперт отметил, что возможные новые санкции, которые могут затронуть суверенный долг и бизнесменов, скажутся на российской экономике, при этом он затруднился оценить, насколько угрозы таких ограничительных мер могут быть приведены в действие."Если они будут введены, то все возможные контакты, которые прорабатываются (между РФ и США), могут быть отменены. И в целом, такой шаг может быть расценен Россией как дипломатическая или даже бизнес-война", - сказал Межуев РИА Новости.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.В Кремле выразили надежду, что безумные порывы США ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах СМИ, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что государство и бизнес прорабатывают сценарии защиты в случае введения рестриктивных мер против российских предпринимателей.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов минобороны РФ, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. В Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600072816.html

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600067198.html

москва

лондон

сша

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игорь краснов, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, москва, лондон, сша, в мире