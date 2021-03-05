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Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Возможные новые санкции США и Великобритании против России, которые, среди прочего, могут затронуть суверенный долг, будут расценены Россией как начало... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:19
2021-03-05T14:19
игорь краснов
виктор золотов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
москва
лондон
сша
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Возможные новые санкции США и Великобритании против России, которые, среди прочего, могут затронуть суверенный долг, будут расценены Россией как начало "бизнес-войн", считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.По словам политолога, новая администрация США Джо Байдена пытается начать "с атаки на Россию и оказания на Москву давления, в том числе потому, что сама сталкивается с давлением со стороны конгресса - как это было и с предыдущей администрацией (экс-президента) Дональда Трампа". Эксперт отметил, что возможные новые санкции, которые могут затронуть суверенный долг и бизнесменов, скажутся на российской экономике, при этом он затруднился оценить, насколько угрозы таких ограничительных мер могут быть приведены в действие."Если они будут введены, то все возможные контакты, которые прорабатываются (между РФ и США), могут быть отменены. И в целом, такой шаг может быть расценен Россией как дипломатическая или даже бизнес-война", - сказал Межуев РИА Новости.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.В Кремле выразили надежду, что безумные порывы США ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах СМИ, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что государство и бизнес прорабатывают сценарии защиты в случае введения рестриктивных мер против российских предпринимателей.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов минобороны РФ, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. В Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
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игорь краснов, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, москва, лондон, сша, в мире

Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России

14:19 05.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Возможные новые санкции США и Великобритании против России, которые, среди прочего, могут затронуть суверенный долг, будут расценены Россией как начало "бизнес-войн", считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
По словам политолога, новая администрация США Джо Байдена пытается начать "с атаки на Россию и оказания на Москву давления, в том числе потому, что сама сталкивается с давлением со стороны конгресса - как это было и с предыдущей администрацией (экс-президента) Дональда Трампа". Эксперт отметил, что возможные новые санкции, которые могут затронуть суверенный долг и бизнесменов, скажутся на российской экономике, при этом он затруднился оценить, насколько угрозы таких ограничительных мер могут быть приведены в действие.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 13:56
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"Если они будут введены, то все возможные контакты, которые прорабатываются (между РФ и США), могут быть отменены. И в целом, такой шаг может быть расценен Россией как дипломатическая или даже бизнес-война", - сказал Межуев РИА Новости.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.
В Кремле выразили надежду, что безумные порывы США ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах СМИ, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что государство и бизнес прорабатывают сценарии защиты в случае введения рестриктивных мер против российских предпринимателей.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 13:32
Слуцкий оценил сообщения о новых возможных санкциях против России
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов минобороны РФ, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. В Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
 
Игорь КрасновВиктор ЗолотовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Джо БайденМоскваЛондонСШАВ мире
 
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