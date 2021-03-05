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Эксперт оценил вероятность новых экономических санкций против России
Эксперт оценил вероятность новых экономических санкций против России
Введение США и Великобританией новых экономических санкций в отношении России маловероятно, считает доцент кафедры политологии и социологии политических... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:17
2021-03-05T10:17
цены на нефть
игорь краснов
виктор золотов
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евросоюз
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введение США и Великобританией новых экономических санкций в отношении России маловероятно, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт РСМД Павел Каневский.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.Эксперт отметил, что и Великобритания, и ЕС, и США обсуждают разные варианты новых санкций. "Однако тот факт, что они прорабатывают разные варианты, не означает, что они их примут", - сказал Каневский РИА Новости.По его мнению, речь идет о проработке различных форматов санкций – от сдержанных до радикальных. "Думаю, что санкции, направленные против суверенного долга, это очень радикальный сценарий, на который вряд ли пойдет нынешняя администрация Байдена, наряду с ЕС и Британией. Такой вариант обсуждается, но его реализация очень маловероятна, потому что это приведет к сильной эскалации и бумерангом отразится на всей финансовой системе – нельзя забывать, что суверенный долг России завязан в том числе и на зарубежные облигации", - пояснил он.При этом, по его словам, уже принятые западные санкции являются "скорее политическим сигналом, чем ударом по экономике". "Санкции и Евросоюза, и США, принятые сейчас, носят политический характер и не затрагивают бизнес", - отметил он.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов минобороны РФ, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
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цены на нефть, игорь краснов, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бастрыкин, москва, вашингтон (город), сша

Эксперт оценил вероятность новых экономических санкций против России

10:17 05.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введение США и Великобританией новых экономических санкций в отношении России маловероятно, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт РСМД Павел Каневский.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 07:49
Bloomberg узнал об "экстремальном шаге" в новых антироссийских санкциях
Эксперт отметил, что и Великобритания, и ЕС, и США обсуждают разные варианты новых санкций. "Однако тот факт, что они прорабатывают разные варианты, не означает, что они их примут", - сказал Каневский РИА Новости.
По его мнению, речь идет о проработке различных форматов санкций – от сдержанных до радикальных. "Думаю, что санкции, направленные против суверенного долга, это очень радикальный сценарий, на который вряд ли пойдет нынешняя администрация Байдена, наряду с ЕС и Британией. Такой вариант обсуждается, но его реализация очень маловероятна, потому что это приведет к сильной эскалации и бумерангом отразится на всей финансовой системе – нельзя забывать, что суверенный долг России завязан в том числе и на зарубежные облигации", - пояснил он.

"Обсуждать они могут что угодно, но вероятность принятия новых санкций низка, тем более только что уже были приняты очередные санкции", - добавил Каневский.

При этом, по его словам, уже принятые западные санкции являются "скорее политическим сигналом, чем ударом по экономике". "Санкции и Евросоюза, и США, принятые сейчас, носят политический характер и не затрагивают бизнес", - отметил он.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 01:17
В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов минобороны РФ, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
 
Цены на нефтьИгорь КрасновВиктор ЗолотовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БастрыкинМоскваВашингтон (город)США
 
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