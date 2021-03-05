https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600031338.html

Эксперт оценил вероятность новых экономических санкций против России

Эксперт оценил вероятность новых экономических санкций против России

Введение США и Великобританией новых экономических санкций в отношении России маловероятно, считает доцент кафедры политологии и социологии политических... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:17

2021-03-05T10:17

2021-03-05T10:17

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введение США и Великобританией новых экономических санкций в отношении России маловероятно, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт РСМД Павел Каневский.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.Эксперт отметил, что и Великобритания, и ЕС, и США обсуждают разные варианты новых санкций. "Однако тот факт, что они прорабатывают разные варианты, не означает, что они их примут", - сказал Каневский РИА Новости.По его мнению, речь идет о проработке различных форматов санкций – от сдержанных до радикальных. "Думаю, что санкции, направленные против суверенного долга, это очень радикальный сценарий, на который вряд ли пойдет нынешняя администрация Байдена, наряду с ЕС и Британией. Такой вариант обсуждается, но его реализация очень маловероятна, потому что это приведет к сильной эскалации и бумерангом отразится на всей финансовой системе – нельзя забывать, что суверенный долг России завязан в том числе и на зарубежные облигации", - пояснил он.При этом, по его словам, уже принятые западные санкции являются "скорее политическим сигналом, чем ударом по экономике". "Санкции и Евросоюза, и США, принятые сейчас, носят политический характер и не затрагивают бизнес", - отметил он.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов минобороны РФ, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/sanktsii-1600017208.html

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600009009.html

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