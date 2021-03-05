https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600017512.html

Bloomberg: США и Британия готовят дополнительные санкции против России

Bloomberg: США и Британия готовят дополнительные санкции против России

США и Великобритания рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за "использования химического оружия", сообщает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T00:45

2021-03-05T00:45

2021-03-05T08:57

россия

санкции в отношении россии

великобритания

франция

германия

лондон

сша

в мире

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ЛОНДОН, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за "использования химического оружия", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По их словам, рассматриваются разные варианты — от ограничительных мер против российских бизнесменов до санкций в отношении суверенного госдолга.Так, утверждают источники, британские власти будут настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию". В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с европейскими союзниками, включая Францию ​​и Германию.Курс рубля резко ослаб на фоне этого сообщения — доллар и евро подскочили почти на рубль, до 74,98 и 89,73 рубля соответственно).

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

россия

великобритания

франция

германия

лондон

сша

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россия, санкции в отношении россии, великобритания, франция, германия, лондон, сша, в мире