https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600017512.html
Bloomberg: США и Британия готовят дополнительные санкции против России
Bloomberg: США и Британия готовят дополнительные санкции против России
США и Великобритания рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за "использования химического оружия", сообщает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T00:45
2021-03-05T00:45
2021-03-05T08:57
россия
санкции в отношении россии
великобритания
франция
германия
лондон
сша
в мире
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ЛОНДОН, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за "использования химического оружия", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По их словам, рассматриваются разные варианты — от ограничительных мер против российских бизнесменов до санкций в отношении суверенного госдолга.Так, утверждают источники, британские власти будут настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию". В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с европейскими союзниками, включая Францию и Германию.Курс рубля резко ослаб на фоне этого сообщения — доллар и евро подскочили почти на рубль, до 74,98 и 89,73 рубля соответственно).
https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html
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россия, санкции в отношении россии, великобритания, франция, германия, лондон, сша, в мире