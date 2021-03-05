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Bloomberg: США и Британия готовят дополнительные санкции против России
Bloomberg: США и Британия готовят дополнительные санкции против России
США и Великобритания рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за "использования химического оружия", сообщает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T00:45
2021-03-05T08:57
россия
санкции в отношении россии
великобритания
франция
германия
лондон
сша
в мире
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ЛОНДОН, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за "использования химического оружия", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По их словам, рассматриваются разные варианты — от ограничительных мер против российских бизнесменов до санкций в отношении суверенного госдолга.Так, утверждают источники, британские власти будут настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию". В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с европейскими союзниками, включая Францию ​​и Германию.Курс рубля резко ослаб на фоне этого сообщения — доллар и евро подскочили почти на рубль, до 74,98 и 89,73 рубля соответственно).
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россия, санкции в отношении россии, великобритания, франция, германия, лондон, сша, в мире

Bloomberg: США и Британия готовят дополнительные санкции против России

00:45 05.03.2021 (обновлено: 08:57 05.03.2021)
 
© REUTERS / Joshua RobertsФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
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ЛОНДОН, 5 мар — РИА Новости. США и Великобритания рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за "использования химического оружия", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, рассматриваются разные варианты — от ограничительных мер против российских бизнесменов до санкций в отношении суверенного госдолга.
Так, утверждают источники, британские власти будут настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию". В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с европейскими союзниками, включая Францию ​​и Германию.
Курс рубля резко ослаб на фоне этого сообщения — доллар и евро подскочили почти на рубль, до 74,98 и 89,73 рубля соответственно).
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
 
РоссияСанкции в отношении РоссииВеликобританияФранцияГерманияЛондонСШАВ мире
 
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