https://ria.ru/20210305/samoizolyatsiya-1600097698.html

Собянин поручил разблокировать соцкарты пожилых москвичей с 8 марта

Собянин поручил разблокировать соцкарты пожилых москвичей с 8 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом он сообщил в своем... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:46

2021-03-05T15:46

2021-03-05T17:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом он сообщил в своем блоге.Мэр отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице снижается: уменьшается как число выявляемых случаев, так и госпитализаций. Поэтому домашний режим вместо обязательного станет рекомендательным."Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта. Будьте здоровы! И с наступающим Международным женским днем", — написал Собянин.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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