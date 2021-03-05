https://ria.ru/20210305/samoizolyatsiya-1600097698.html
Собянин поручил разблокировать соцкарты пожилых москвичей с 8 марта
Собянин поручил разблокировать соцкарты пожилых москвичей с 8 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом он сообщил в своем... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:46
2021-03-05T15:46
2021-03-05T17:06
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом он сообщил в своем блоге.Мэр отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице снижается: уменьшается как число выявляемых случаев, так и госпитализаций. Поэтому домашний режим вместо обязательного станет рекомендательным."Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта. Будьте здоровы! И с наступающим Международным женским днем", — написал Собянин.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество