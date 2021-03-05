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Садальский отреагировал на развод Алибасова одесским анекдотом
Садальский отреагировал на развод Алибасова одесским анекдотом
Актер Станислав Садальский с иронией высказался о несостоявшемся разводе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:17
2021-03-05T13:35
шоубиз
развод
бари алибасов
знаменитости
звезды
лидия федосеева-шукшина
станислав садальский
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Актер Станислав Садальский с иронией высказался о несостоявшемся разводе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной.В своем Instagram он разместил пост, в котором припомнил старый одесский анекдот о муже, который жалуется, что "больше нет сил так жить", и просит развода, но жена отвечает отказом.Актер считает, что происходящее в семье не нужно выносить на публику, и приводит слова из "Записок из подполья" Достоевского: "И какая бы ни вышла у них ссора, мать родную, и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь – тайна божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло".Однако завершает свой пост Садальский намеком на то, что вся эта история может быть постановочной, и паре "уже поступила заявка на участие в передаче".
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развод, бари алибасов, знаменитости, звезды, лидия федосеева-шукшина, станислав садальский

Садальский отреагировал на развод Алибасова одесским анекдотом

12:17 05.03.2021 (обновлено: 13:35 05.03.2021)
 
© Алексей Филиппов Актер Станислав Садальский
 Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Актер Станислав Садальский с иронией высказался о несостоявшемся разводе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной.
В своем Instagram он разместил пост, в котором припомнил старый одесский анекдот о муже, который жалуется, что "больше нет сил так жить", и просит развода, но жена отвечает отказом.

"Обожаемая мной Лида женщина принципиальная! Вдовой взял, вдовой оставишь", — пишет Садальский, цитируя этот анекдот.

Актер считает, что происходящее в семье не нужно выносить на публику, и приводит слова из "Записок из подполья" Достоевского: "И какая бы ни вышла у них ссора, мать родную, и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь – тайна божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло".
Однако завершает свой пост Садальский намеком на то, что вся эта история может быть постановочной, и паре "уже поступила заявка на участие в передаче".
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ШоубизРазводБари АлибасовЗнаменитостизвездыЛидия Федосеева-ШукшинаСтанислав Садальский
 
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