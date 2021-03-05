https://ria.ru/20210305/sadalskiy-1600052316.html

Садальский отреагировал на развод Алибасова одесским анекдотом

Садальский отреагировал на развод Алибасова одесским анекдотом

Актер Станислав Садальский с иронией высказался о несостоявшемся разводе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:17

2021-03-05T12:17

2021-03-05T13:35

шоубиз

развод

бари алибасов

знаменитости

звезды

лидия федосеева-шукшина

станислав садальский

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Актер Станислав Садальский с иронией высказался о несостоявшемся разводе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной.В своем Instagram он разместил пост, в котором припомнил старый одесский анекдот о муже, который жалуется, что "больше нет сил так жить", и просит развода, но жена отвечает отказом.Актер считает, что происходящее в семье не нужно выносить на публику, и приводит слова из "Записок из подполья" Достоевского: "И какая бы ни вышла у них ссора, мать родную, и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь – тайна божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло".Однако завершает свой пост Садальский намеком на то, что вся эта история может быть постановочной, и паре "уже поступила заявка на участие в передаче".

https://ria.ru/20210304/alibasov-1599905133.html

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2021

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развод, бари алибасов, знаменитости, звезды, лидия федосеева-шукшина, станислав садальский