https://ria.ru/20210305/registratsiya-1600036706.html

Эксперт назвал плюсы платной регистрации в аэропорту

Эксперт назвал плюсы платной регистрации в аэропорту

Введение платной регистрации на рейс в аэропорту стимулирует переход на самостоятельную онлайн-регистрацию, что позволит сэкономить авиакомпаниям, а позитивный... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:59

2021-03-05T10:59

2021-03-05T10:59

олег пантелеев

михаил демин

аэрофлот

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введение платной регистрации на рейс в аэропорту стимулирует переход на самостоятельную онлайн-регистрацию, что позволит сэкономить авиакомпаниям, а позитивный эффект от этого достанется и пассажирам, сказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев."Конечно, пассажиры будут не в восторге от этого нововведения. Вполне очевидно, что путешественники оценят такую новацию, как рост стоимости авиаперелёта", - рассуждает он.Сейчас услуга регистрации в аэропорту включена в стоимость билета по умолчанию. Газета "Известия" ранее в пятницу со ссылкой на источники написала, что в России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах - такую инициативу Минтрансу направил "Аэрофлот", и она была рассмотрена Росавиацией. По данным газеты, ведомство в своем заключении указало на социально негативные риски платной регистрации.При этом представитель самого "Аэрофлота" Михаил Демин уже сообщил РИА Новости, что исключение регистрации в аэропорту из тарифа сейчас не обсуждается, а для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке – часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается. В то же время для пассажиров лоукостеров потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, и это полностью соответствует мировой практике, считает он.

https://ria.ru/20210305/kurort-1600028923.html

https://ria.ru/20210219/lgoty-1598140590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег пантелеев, михаил демин, аэрофлот