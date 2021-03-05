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Эксперт назвал плюсы платной регистрации в аэропорту
Эксперт назвал плюсы платной регистрации в аэропорту
Введение платной регистрации на рейс в аэропорту стимулирует переход на самостоятельную онлайн-регистрацию, что позволит сэкономить авиакомпаниям, а позитивный... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:59
2021-03-05T10:59
олег пантелеев
михаил демин
аэрофлот
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введение платной регистрации на рейс в аэропорту стимулирует переход на самостоятельную онлайн-регистрацию, что позволит сэкономить авиакомпаниям, а позитивный эффект от этого достанется и пассажирам, сказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев."Конечно, пассажиры будут не в восторге от этого нововведения. Вполне очевидно, что путешественники оценят такую новацию, как рост стоимости авиаперелёта", - рассуждает он.Сейчас услуга регистрации в аэропорту включена в стоимость билета по умолчанию. Газета "Известия" ранее в пятницу со ссылкой на источники написала, что в России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах - такую инициативу Минтрансу направил "Аэрофлот", и она была рассмотрена Росавиацией. По данным газеты, ведомство в своем заключении указало на социально негативные риски платной регистрации.При этом представитель самого "Аэрофлота" Михаил Демин уже сообщил РИА Новости, что исключение регистрации в аэропорту из тарифа сейчас не обсуждается, а для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке – часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается. В то же время для пассажиров лоукостеров потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, и это полностью соответствует мировой практике, считает он.
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олег пантелеев, михаил демин, аэрофлот

Эксперт назвал плюсы платной регистрации в аэропорту

10:59 05.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту "Минск"
Пассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Введение платной регистрации на рейс в аэропорту стимулирует переход на самостоятельную онлайн-регистрацию, что позволит сэкономить авиакомпаниям, а позитивный эффект от этого достанется и пассажирам, сказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Я бы рассматривал платную регистрацию прежде всего как действенный стимул к переходу на саморегистрацию", - отметил эксперт.
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"Конечно, пассажиры будут не в восторге от этого нововведения. Вполне очевидно, что путешественники оценят такую новацию, как рост стоимости авиаперелёта", - рассуждает он.
"Но в целом для отрасли переход на самостоятельную регистрацию пассажиров с использованием мобильных приложений или сайтов авиакомпаний - очевидное благо. У операторов аэропортов почти половина всех расходов - фонд оплаты труда", - подчеркнул Пантелеев. Он пояснил, что если будет требоваться меньше агентов на регистрации, если выход на посадку будет осуществляться через электронные гейты, это позволит сократить численность персонала и снизить издержки аэропортов - соответственно, часть экономии достанется и авиакомпаниям, и пассажирам.
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Сейчас услуга регистрации в аэропорту включена в стоимость билета по умолчанию. Газета "Известия" ранее в пятницу со ссылкой на источники написала, что в России предложили ввести услугу платной регистрации в аэропортах - такую инициативу Минтрансу направил "Аэрофлот", и она была рассмотрена Росавиацией. По данным газеты, ведомство в своем заключении указало на социально негативные риски платной регистрации.
При этом представитель самого "Аэрофлота" Михаил Демин уже сообщил РИА Новости, что исключение регистрации в аэропорту из тарифа сейчас не обсуждается, а для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке – часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается. В то же время для пассажиров лоукостеров потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, и это полностью соответствует мировой практике, считает он.
 
Олег ПантелеевМихаил ДеминАэрофлот
 
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