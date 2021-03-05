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"Скромно": Китай задал неожиданно низкую планку развития на 2021 год
"Скромно": Китай задал неожиданно низкую планку развития на 2021 год
Китай задал неожиданно низкую планку экономического развития на 2021 год. Несмотря на то, что большинство экономистов ожидают роста ВВП КНР на 8% и более, в... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T19:18
2021-03-05T19:18
2021-03-05T19:18
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китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 5 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай задал неожиданно низкую планку экономического развития на 2021 год. Несмотря на то, что большинство экономистов ожидают роста ВВП КНР на 8% и более, в опубликованном 5 марта докладе о работе правительства обозначен темп развития китайской экономики лишь в "более 6%".Наблюдатели отмечают, что такая скромность властей вполне обоснована. Cтарший экономист инвестиционного банка UBS Ван Тао объясняет: "Хотя все ожидают роста китайской экономики на 8-9%, обозначение такого показателя в планах работы правительства может быть воспринято бизнесом и администрациями на местах как сигнал о продолжении мощной государственной поддержки. Закрепление показателя в 6% стало сигналом о сокращении государственного стимулирования экономики".Действительно, на фоне постэпидемического восстановления государство сократило меры поддержки экономики. Дефицит бюджета снижен с 3,6% от ВВП в прошлом году до 3,2% от ВВП в 2021 году. В этом году центральное правительство не будет выпускать спецоблигации госзайма для поддержки экономики. Напомним, что в минувшем году центральные власти эмитировали "COVID-бонды" на 1 триллион юаней. Несколько сократится и выпуск спецоблигаций госзайма правительствами на местах: с 3,75 триллиона юаней в 2020 году до 3,65 триллиона в 2021 году.Вместе с тем, сокращение пакета антикризисных мер далеко не обозначает их полного сворачивания. Будет продолжена политика налоговых послаблений для бизнеса, в особенности – для малого, который наиболее пострадал от эпидемии. Так, будет продолжена политика освобождения от НДС для малых предприятий. Расширится ее охват: от налога будут освобождаться предприятия с ежемесячными продажами 150 тысяч юаней и ниже, тогда как ранее эта планка находилась на уровне 100 тысяч юаней. Кроме того, на 50% сократят подоходный налог для малых и микропредприятий с ежегодным доходом менее миллиона юаней.Государственная политика ориентирована, прежде всего, на поддержание деловой активности и занятости. На поддержку занятости в нынешнем году будет выделено 55,9 миллиарда юаней. Для профилактики массовых увольнений будет продолжена политика временного снижения объема социальных отчислений, на которых китайский бизнес в 2020 году сэкономил 1,54 триллиона юаней (238 миллиарда долларов). По планам правительства, по стране будет создано 11 миллионов новых рабочих мест. В течение предстоящей пятилетки (2021-2025 гг) безработицу в КНР планируется сдерживать на уровне не выше 5,5%.
https://ria.ru/20210227/bednost-1599248986.html
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китай, технологии, экономика
МОСКВА, 5 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай
задал неожиданно низкую планку экономического развития на 2021 год. Несмотря на то, что большинство экономистов ожидают роста ВВП КНР на 8% и более, в опубликованном 5 марта докладе о работе правительства обозначен темп развития китайской экономики лишь в "более 6%".
Наблюдатели отмечают, что такая скромность властей вполне обоснована. Cтарший экономист инвестиционного банка UBS
Ван Тао объясняет: "Хотя все ожидают роста китайской экономики на 8-9%, обозначение такого показателя в планах работы правительства может быть воспринято бизнесом и администрациями на местах как сигнал о продолжении мощной государственной поддержки. Закрепление показателя в 6% стало сигналом о сокращении государственного стимулирования экономики".
Действительно, на фоне постэпидемического восстановления государство сократило меры поддержки экономики. Дефицит бюджета снижен с 3,6% от ВВП в прошлом году до 3,2% от ВВП в 2021 году. В этом году центральное правительство не будет выпускать спецоблигации госзайма для поддержки экономики. Напомним, что в минувшем году центральные власти эмитировали "COVID-бонды" на 1 триллион юаней. Несколько сократится и выпуск спецоблигаций госзайма правительствами на местах: с 3,75 триллиона юаней в 2020 году до 3,65 триллиона в 2021 году.
Вместе с тем, сокращение пакета антикризисных мер далеко не обозначает их полного сворачивания. Будет продолжена политика налоговых послаблений для бизнеса, в особенности – для малого, который наиболее пострадал от эпидемии. Так, будет продолжена политика освобождения от НДС для малых предприятий. Расширится ее охват: от налога будут освобождаться предприятия с ежемесячными продажами 150 тысяч юаней и ниже, тогда как ранее эта планка находилась на уровне 100 тысяч юаней. Кроме того, на 50% сократят подоходный налог для малых и микропредприятий с ежегодным доходом менее миллиона юаней.
Государственная политика ориентирована, прежде всего, на поддержание деловой активности и занятости. На поддержку занятости в нынешнем году будет выделено 55,9 миллиарда юаней. Для профилактики массовых увольнений будет продолжена политика временного снижения объема социальных отчислений, на которых китайский бизнес в 2020 году сэкономил 1,54 триллиона юаней (238 миллиарда долларов). По планам правительства, по стране будет создано 11 миллионов новых рабочих мест. В течение предстоящей пятилетки (2021-2025 гг) безработицу в КНР планируется сдерживать на уровне не выше 5,5%.