https://ria.ru/20210305/qr-kody-1600116903.html

Московские власти оценили эффективность системы QR-кодов

Московские власти оценили эффективность системы QR-кодов

Система QR-кодов в Москве дала хороший результат и до сих пор функционирует во многих заведениях, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:20

2021-03-05T17:20

2021-03-05T17:20

алексей немерюк

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система QR-кодов в Москве дала хороший результат и до сих пор функционирует во многих заведениях, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00, позже система была распространена на места массового скопления людей."Система QR-кодов дала очень хороший эффект, и эта инициатива была бизнеса, и она продолжает функционировать во многих заведениях, и эти QR-коды до сих пор работают", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/qr-kod-1598872699.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей немерюк, москва, общество