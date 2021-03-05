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Московские власти оценили эффективность системы QR-кодов
Московские власти оценили эффективность системы QR-кодов
Система QR-кодов в Москве дала хороший результат и до сих пор функционирует во многих заведениях, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:20
2021-03-05T17:20
алексей немерюк
москва
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система QR-кодов в Москве дала хороший результат и до сих пор функционирует во многих заведениях, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00, позже система была распространена на места массового скопления людей."Система QR-кодов дала очень хороший эффект, и эта инициатива была бизнеса, и она продолжает функционировать во многих заведениях, и эти QR-коды до сих пор работают", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".
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алексей немерюк, москва, общество

Московские власти оценили эффективность системы QR-кодов

17:20 05.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПлакат с QR-кодом при входе в бар "Волчья стая" в Москве
Плакат с QR-кодом при входе в бар Волчья стая в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система QR-кодов в Москве дала хороший результат и до сих пор функционирует во многих заведениях, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00, позже система была распространена на места массового скопления людей.
"Система QR-кодов дала очень хороший эффект, и эта инициатива была бизнеса, и она продолжает функционировать во многих заведениях, и эти QR-коды до сих пор работают", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".
Проверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 10:05
В такси может появиться QR-код с информацией о водителе
 
Алексей НемерюкМоскваОбщество
 
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