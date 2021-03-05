https://ria.ru/20210305/putin-1600062801.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:04

2021-03-05T13:04

2021-03-05T13:08

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Или он сам очертит круг вопросов, которые он хотел бы поднять, или мы по итогам сделаем соответствующее сообщение", - добавил Песков.

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дмитрий песков, владимир путин, политика