Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210305/puteprovod-1600053553.html
Капремонт Севастопольского путепровода начался на юго-западе Москвы
Капремонт Севастопольского путепровода начался на юго-западе Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:33
2021-03-05T12:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149867/27/1498672714_0:29:1500:873_1920x0_80_0_0_8d305df41b36509d7e10b604e7a30151.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что запланирован большой комплекс работ по обновлению путепровода.По его словам, ремонтные работы будут проходить в три этапа, при этом движение транспорта сохранится по двум полосам в каждом направлении.По его словам, на время капремонта на разных концах путепровода будут организованы два нерегулируемых пешеходных перехода.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ремонт Севастопольского путепровода планируется завершить до конца текущего года.
https://realty.ria.ru/20210305/metro-1600047225.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149867/27/1498672714_150:0:1491:1006_1920x0_80_0_0_6e48969c51294af5c1eebdf1ef86432a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Капремонт Севастопольского путепровода начался на юго-западе Москвы

12:33 05.03.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевДорожный знак "Ремонт дороги"
Дорожный знак Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.
"Этот путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что запланирован большой комплекс работ по обновлению путепровода.
"Проектом предусмотрен ремонт железобетонной плиты проезжей части и опоры пролетных строений, замена конструкции тротуаров, создание водоотводов и установка новых опор освещения. На финальной стадии будет произведена замена деформационных швов, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия", - рассказал Бирюков.
По его словам, ремонтные работы будут проходить в три этапа, при этом движение транспорта сохранится по двум полосам в каждом направлении.
"На первом этапе будут перекрыты по одной крайней левой полосе в каждую сторону, далее по очереди будет перекрываться по одной полосе. Со второго этапа ремонта начнется поочередное перекрытие пешеходных тротуаров", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, на время капремонта на разных концах путепровода будут организованы два нерегулируемых пешеходных перехода.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ремонт Севастопольского путепровода планируется завершить до конца текущего года.
Строительство станции метро в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 11:42
Дизайн двух станций Бирюлевской линии метро Москвы определят на конкурсах
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния