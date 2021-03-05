https://ria.ru/20210305/puteprovod-1600053553.html

Капремонт Севастопольского путепровода начался на юго-западе Москвы

Капремонт Севастопольского путепровода начался на юго-западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:33

2021-03-05T12:33

2021-03-05T12:33

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что запланирован большой комплекс работ по обновлению путепровода.По его словам, ремонтные работы будут проходить в три этапа, при этом движение транспорта сохранится по двум полосам в каждом направлении.По его словам, на время капремонта на разных концах путепровода будут организованы два нерегулируемых пешеходных перехода.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ремонт Севастопольского путепровода планируется завершить до конца текущего года.

https://realty.ria.ru/20210305/metro-1600047225.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва