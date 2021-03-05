https://ria.ru/20210305/puteprovod-1600053553.html
Капремонт Севастопольского путепровода начался на юго-западе Москвы
Капремонт Севастопольского путепровода начался на юго-западе Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:33
2021-03-05T12:33
2021-03-05T12:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149867/27/1498672714_0:29:1500:873_1920x0_80_0_0_8d305df41b36509d7e10b604e7a30151.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что запланирован большой комплекс работ по обновлению путепровода.По его словам, ремонтные работы будут проходить в три этапа, при этом движение транспорта сохранится по двум полосам в каждом направлении.По его словам, на время капремонта на разных концах путепровода будут организованы два нерегулируемых пешеходных перехода.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ремонт Севастопольского путепровода планируется завершить до конца текущего года.
https://realty.ria.ru/20210305/metro-1600047225.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149867/27/1498672714_150:0:1491:1006_1920x0_80_0_0_6e48969c51294af5c1eebdf1ef86432a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы
, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков
.
"Этот путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что запланирован большой комплекс работ по обновлению путепровода.
"Проектом предусмотрен ремонт железобетонной плиты проезжей части и опоры пролетных строений, замена конструкции тротуаров, создание водоотводов и установка новых опор освещения. На финальной стадии будет произведена замена деформационных швов, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия", - рассказал Бирюков.
По его словам, ремонтные работы будут проходить в три этапа, при этом движение транспорта сохранится по двум полосам в каждом направлении.
"На первом этапе будут перекрыты по одной крайней левой полосе в каждую сторону, далее по очереди будет перекрываться по одной полосе. Со второго этапа ремонта начнется поочередное перекрытие пешеходных тротуаров", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, на время капремонта на разных концах путепровода будут организованы два нерегулируемых пешеходных перехода.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ремонт Севастопольского путепровода планируется завершить до конца текущего года.