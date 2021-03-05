https://ria.ru/20210305/produkty-1600148366.html

Росстат рассказал, какие продукты подорожали в феврале

Росстат рассказал, какие продукты подорожали в феврале

Куриное мясо в России в феврале подорожало на 4,7%, яйца - на 2,3%, кроме того, на 0,2% выросла средняя стоимость подсолнечного масла, несмотря на действие... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T19:36

2021-03-05T19:36

2021-03-05T19:36

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Куриное мясо в России в феврале подорожало на 4,7%, яйца - на 2,3%, кроме того, на 0,2% выросла средняя стоимость подсолнечного масла, несмотря на действие соглашений о стабилизации цен, тогда как сахар, напротив, подешевел на 0,8%, следует из данным Росстата.Так, охлажденные и мороженые куры в феврале выросли в цене на 4,65% по сравнению с январем. С начала года куриное мясо подорожало на 6,61%, а по сравнению с февралем 2020 года - на 12,96%. В свою очередь цены на куриные яйца за февраль выросли на 2,25%.По данным статистического ведомства, в 20 регионах стоимость яиц выросла на 0,1-1,5%, в 27 субъектах - на 1,6-4%, в 31 субъекте - на 4,1-12,9%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В шести субъектах яйца подешевели на 0,3-3,5%. По сравнению с декабрем 2020 года продукция подорожала на 1,94%, в годовом выражении - на 28,22%."На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 0,2%, при этом в 20 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 20 субъектах - на 1-1,9%, в девяти субъектах - на 2-4,1%. В трех субъектах цены не изменились. В то же время в 17 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-0,9%, в 16 субъектах - на 1-4,3%", - говорится в сообщении Росстата.По сравнению с декабрем прошлого года подсолнечное масло выросло в цене на 0,28%, а по сравнению с февралем 2020 года - на 26,59%. Одновременно цены на сахар-песок в феврале снизились на 0,78%. В 19 регионах они уменьшились на 0,1-0,9%, в 17 - на 1-1,9%, в 15 - на 2-6,9%. В четырех регионах цены не изменились, в 18 субъектах сахар подорожал на 0,1-0,9%, в 12 - на 1-5,4%. По сравнению с началом года сахар подешевел на 2,39%, в годовом выражении он подорожал на 63,97%."В феврале прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на огурцы - 18%, бананы - 8,9%, виноград - 8,5%, картофель - 8,1%, зелень свежая - 7,7%, морковь - 7,5%, помидоры - 7,1%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 6,2%, грибы - на 0,4%, лимоны - на 0,3%", - сообщает статистическое ведомство.Среди прочих продовольственных товаров в феврале стали дороже маргарин, куриные окорочка, отечественная икра лососевых рыб (на 2,3-2,8%), макаронные изделия, мороженая неразделанная рыба, мороженые кальмары (на 1,5%).В свою очередь мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород), соль и пшено подешевели на 0,5%, пиво и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, карамель, черный перец и коньяк - на 0,1%.Хлеб и хлебобулочные изделия в феврале выросли в цене на 0,48% к январю (по сравнению с февралем 2020 года - на 7,65%, к декабрю - на 0,94%), крупа и бобовые - на 0,18% (в годовом выражении - на 21,2%, с начала года - на 0,78%), макаронные изделия - на 1,44% (в годовом выражении - на 13,31%, с начала года - на 2,3%), мясо и птица - на 1,63% (в годовом выражении - на 6,78%, с начала года - на 2,44%).Одновременно рыба и пищевые морепродукты подорожали на 0,83% (в годовом выражении - на 6,46%, с начала года - на 1,58%), молоко и молочная продукция - на 0,4% (относительно февраля 2020 года - на 3,38%, с начала текущего года - на 0,78%), сливочное масло - на 0,4% (в годовом выражении - на 4,3%, с начала года - на 0,66%).Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

https://ria.ru/20210304/produkty-1600006766.html

https://ria.ru/20210303/tsvety-1599747773.html

https://ria.ru/20210301/peskov-1599411077.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика