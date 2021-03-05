Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/probki-1600112363.html
В Москве пробки достигли девяти баллов
В Москве пробки достигли девяти баллов
Пробки в Москве в пятницу днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:59
2021-03-05T16:59
россия
транспорт
ленинградское шоссе (москва)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_ba36ff82b0dcb8864423c254a14fc817.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".На протяжении всего дня в городе держались семибалльные и восьмибалльные пробки.Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице и на улице Новый Арбат.В пробках стоит и бульварное кольцо от Яузского до Страстного бульвара, а также Тверской и Никитский бульвары.Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях.В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.Сильные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.Вылетные магистрали относительно свободны. Наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.
https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html
россия
ленинградское шоссе (москва)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b31e9ff43d500129c27dcc0bcd3f47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, транспорт, ленинградское шоссе (москва), москва, общество

В Москве пробки достигли девяти баллов

16:59 05.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
На протяжении всего дня в городе держались семибалльные и восьмибалльные пробки.
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице и на улице Новый Арбат.
В пробках стоит и бульварное кольцо от Яузского до Страстного бульвара, а также Тверской и Никитский бульвары.
Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях.
В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.
Сильные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.
Вылетные магистрали относительно свободны. Наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 11:58
"Яндекс" объяснил, откуда в Москве ночью взялись десятибалльные пробки
 
РоссияТранспортЛенинградское шоссе (Москва)МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния