https://ria.ru/20210305/probki-1600112363.html

В Москве пробки достигли девяти баллов

В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки в Москве в пятницу днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:59

2021-03-05T16:59

2021-03-05T16:59

россия

транспорт

ленинградское шоссе (москва)

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".На протяжении всего дня в городе держались семибалльные и восьмибалльные пробки.Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Раушской, Софийской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице и на улице Новый Арбат.В пробках стоит и бульварное кольцо от Яузского до Страстного бульвара, а также Тверской и Никитский бульвары.Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях.В пробках стоит и Третье транспортное кольцо в обоих направлениях.Сильные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности, на юго-востоке, востоке и на севере.Вылетные магистрали относительно свободны. Наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.

https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html

россия

ленинградское шоссе (москва)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, транспорт, ленинградское шоссе (москва), москва, общество