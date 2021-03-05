https://ria.ru/20210305/privivka-1600121721.html

В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer

В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer

В Японии зафиксировали первый случай анафилаксии после прививки вакциной против COVID-19 от Pfizer, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:38

2021-03-05T17:38

2021-03-05T18:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

pfizer, inc.

япония

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ТОКИО, 5 мар — РИА Новости. В Японии зафиксировали первый случай анафилаксии после прививки вакциной против COVID-19 от Pfizer, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.Там уточнили, что специалисты пока не могут установить, было ли применение препарата причиной случившегося.По данным ведомства, случай произошел с женщиной в возрасте от 30 до 40 лет. В течение пяти минут после введения препарата у нее возникли кашель, отек век и зуд по всему телу. После приема лекарств ее состояние улучшилось.В министерстве подчеркнули необходимость детального изучения данного случая. Там не исключили, что это могло быть следствием аллергической реакции, так как женщина страдает от астмы.В феврале в Японии стартовал первый этап вакцинации. В настоящее время единственной одобренной в Японии вакциной является препарат Pfizer — одобрение он получил 14 февраля. По состоянию на 5 марта первую дозу вакцины получили около 37 тысяч человек.Первый этап охватывает 40 тысяч медицинских работников. Он проходит в 100 медицинских учреждениях по всей стране. Следующий этап вакцинации охватит 4,7 миллиона медицинских работников. Затем с апреля начнется вакцинация 36 миллионов пожилых людей старше 65 лет. Как ожидается, массовая вакцинация будет проходить при активном участии местных администраций.

https://ria.ru/20210304/pfizer-1599879572.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., япония, в мире