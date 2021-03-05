Жириновский рассказал, сколько должен длиться президентский срок в России
16:04 05.03.2021 (обновлено: 16:41 05.03.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что России нужны лидеры, которые будут управлять 10 лет, то есть "не больше 2 сроков по 5 лет".
"Нам нужны лидеры, которые управляют 10 лет. Не больше 2 сроков по 5 лет", - написал Жириновский в своем Telegram-канале в пятницу.
В 68-ю годовщину со дня смерти Иосифа Сталина, которая приходится на 5 марта, Жириновский также отметил, что на его похоронах погибло множество людей. "Многие сегодня это преподносят, как пример народного уважения к нему. Хотя это, конечно, не так: люди шли поглазеть, это было грандиозное событие. Там в основном зеваки были", - сказал политик.
Поэтому у российских лидеров, заметил он, не должно быть "никаких грандиозных похорон после". "Почетная пенсия и тихие похороны много лет спустя, в семейном склепе", - отметил Жириновский, добавив, что "нам не нужны такие лидеры, на похоронах которых гибнут люди".
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