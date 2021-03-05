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Онлайн-конференция к Всемирному дню защиты прав потребителей
Онлайн-конференция к Всемирному дню защиты прав потребителей
12 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Всемирному дню прав потребителей, ежегодно отмечаемому 15 марта.
2021-03-05T16:52
2021-03-05T16:52
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Задать вопросУчастники:- председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН;- председатель Союза потребителей Российской Федерации Петр ШЕЛИЩ.В 2021 году тема Всемирного дня защиты прав потребителей - "Решить проблему пластикового загрязнения планеты"! Чтобы внести вклад в решение проблемы и выбрать модель устойчивого потребления, необходимо системно менять рынок на всех уровнях: государств, бизнеса, разработчиков стандартов.Как ограничить производство и потребление одноразового пластика? В чем цель обязательной маркировки товаров? Какие конкретные действия помогут уменьшить пластиковое загрязнение?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Онлайн-конференция к Всемирному дню защиты прав потребителей

16:52 05.03.2021
 
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12 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная ко Всемирному дню прав потребителей, ежегодно отмечаемому 15 марта.
Задать вопрос

Участники:
- председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН;
- председатель Союза потребителей Российской Федерации Петр ШЕЛИЩ.

В 2021 году тема Всемирного дня защиты прав потребителей - "Решить проблему пластикового загрязнения планеты"! Чтобы внести вклад в решение проблемы и выбрать модель устойчивого потребления, необходимо системно менять рынок на всех уровнях: государств, бизнеса, разработчиков стандартов.
Как ограничить производство и потребление одноразового пластика? В чем цель обязательной маркировки товаров? Какие конкретные действия помогут уменьшить пластиковое загрязнение?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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