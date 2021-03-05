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Жителю Тульской области дали пожизненный срок за убийство и изнасилования
Жителю Тульской области дали пожизненный срок за убийство и изнасилования
Неоднократно судимый мужчина с ВИЧ-инфекцией осужден к пожизненному заключению в Тульской области за изнасилование своей знакомой, а также изнасилование и... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:11
2021-03-05T12:11
2021-03-05T12:11
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Неоднократно судимый мужчина с ВИЧ-инфекцией осужден к пожизненному заключению в Тульской области за изнасилование своей знакомой, а также изнасилование и убийство с особой жестокостью 13-летней девочки и ещё за ряд преступлений, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому жителю Тульской области... Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении двух изнасилований, поставлении в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, совершении действий сексуального характера, похищении, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве с особой жестокостью.Следствием и судом установлено, что в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы надругался над своей знакомой и изнасиловал ее. Подчеркивается, что из-за его угроз потерпевшая не обратилась к правоохранителям.Кроме того, 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного дома культуры и отвел в лес. Сообщается, что там обвиняемый жестоко избил и изнасиловал ребенка. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, мужчина до смерти забил ее ножом.Отмечается, что в ходе следствия было проведено 18 экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, комплексных сексолого-психиатрических, комиссионных медицинских, проведены опознания, допрошено более 100 свидетелей. Добавляется, что следователи также проверили версии о причастности обвиняемого к другим преступлениям.
https://ria.ru/20210205/ubiystvo-1596178780.html
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Неоднократно судимый мужчина с ВИЧ-инфекцией осужден к пожизненному заключению в Тульской области
за изнасилование своей знакомой, а также изнасилование и убийство с особой жестокостью 13-летней девочки и ещё за ряд преступлений, сообщила журналистам официальный представитель СК
РФ Светлана Петренко
.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому жителю Тульской области... Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении двух изнасилований, поставлении в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, совершении действий сексуального характера, похищении, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве с особой жестокостью.
Следствием и судом установлено, что в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы надругался над своей знакомой и изнасиловал ее. Подчеркивается, что из-за его угроз потерпевшая не обратилась к правоохранителям.
Кроме того, 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного дома культуры и отвел в лес. Сообщается, что там обвиняемый жестоко избил и изнасиловал ребенка. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, мужчина до смерти забил ее ножом.
Отмечается, что в ходе следствия было проведено 18 экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, комплексных сексолого-психиатрических, комиссионных медицинских, проведены опознания, допрошено более 100 свидетелей. Добавляется, что следователи также проверили версии о причастности обвиняемого к другим преступлениям.