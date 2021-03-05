https://ria.ru/20210305/pozhiznennyy-1600051849.html

Жителю Тульской области дали пожизненный срок за убийство и изнасилования

Жителю Тульской области дали пожизненный срок за убийство и изнасилования

Неоднократно судимый мужчина с ВИЧ-инфекцией осужден к пожизненному заключению в Тульской области за изнасилование своей знакомой, а также изнасилование и... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:11

2021-03-05T12:11

2021-03-05T12:11

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

тульская область

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Неоднократно судимый мужчина с ВИЧ-инфекцией осужден к пожизненному заключению в Тульской области за изнасилование своей знакомой, а также изнасилование и убийство с особой жестокостью 13-летней девочки и ещё за ряд преступлений, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому жителю Тульской области... Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении двух изнасилований, поставлении в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, совершении действий сексуального характера, похищении, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве с особой жестокостью.Следствием и судом установлено, что в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы надругался над своей знакомой и изнасиловал ее. Подчеркивается, что из-за его угроз потерпевшая не обратилась к правоохранителям.Кроме того, 25 июня 2020 года он похитил 13-летнюю девочку от районного дома культуры и отвел в лес. Сообщается, что там обвиняемый жестоко избил и изнасиловал ребенка. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, мужчина до смерти забил ее ножом.Отмечается, что в ходе следствия было проведено 18 экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, комплексных сексолого-психиатрических, комиссионных медицинских, проведены опознания, допрошено более 100 свидетелей. Добавляется, что следователи также проверили версии о причастности обвиняемого к другим преступлениям.

https://ria.ru/20210205/ubiystvo-1596178780.html

https://ria.ru/20201223/srok-1590556844.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия