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ЕС и США приостановят пошлины, связанные со спорами по Airbus и Boeing
ЕС и США приостановят пошлины, связанные со спорами по Airbus и Boeing
Евросоюз и США договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спорами в ВТО по Airbus и Boeing, на первоначальный период в 4 месяца, говорится в... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:17
2021-03-05T20:17
2021-03-05T20:39
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спорами в ВТО по Airbus и Boeing, на первоначальный период в 4 месяца, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Она провела в пятницу телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом."Президент Байден и я договорились приостановить действие всех наших пошлин, введенных в контексте споров Airbus и Boeing, как в отношении самолетов, так и не авиационных товаров, на первоначальный период в 4 месяца", - отмечается в заявлении.Стороны решили работать над разрешением этих споров.
https://ria.ru/20210121/bayden-1594089538.html
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джо байден, airbus, еврокомиссия, евросоюз, сша, в мире