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ЕС и США приостановят пошлины, связанные со спорами по Airbus и Boeing
ЕС и США приостановят пошлины, связанные со спорами по Airbus и Boeing
Евросоюз и США договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спорами в ВТО по Airbus и Boeing, на первоначальный период в 4 месяца, говорится в... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:17
2021-03-05T20:39
джо байден
airbus
еврокомиссия
евросоюз
сша
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спорами в ВТО по Airbus и Boeing, на первоначальный период в 4 месяца, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Она провела в пятницу телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом."Президент Байден и я договорились приостановить действие всех наших пошлин, введенных в контексте споров Airbus и Boeing, как в отношении самолетов, так и не авиационных товаров, на первоначальный период в 4 месяца", - отмечается в заявлении.Стороны решили работать над разрешением этих споров.
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джо байден, airbus, еврокомиссия, евросоюз, сша, в мире

ЕС и США приостановят пошлины, связанные со спорами по Airbus и Boeing

20:17 05.03.2021 (обновлено: 20:39 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спорами в ВТО по Airbus и Boeing, на первоначальный период в 4 месяца, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Она провела в пятницу телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
"Президент Байден и я договорились приостановить действие всех наших пошлин, введенных в контексте споров Airbus и Boeing, как в отношении самолетов, так и не авиационных товаров, на первоначальный период в 4 месяца", - отмечается в заявлении.
Стороны решили работать над разрешением этих споров.
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Джо БайденAirbusЕврокомиссияЕвросоюзСШАВ мире
 
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