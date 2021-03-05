https://ria.ru/20210305/poshliny-1600153555.html

ЕС и США приостановят пошлины, связанные со спорами по Airbus и Boeing

ЕС и США приостановят пошлины, связанные со спорами по Airbus и Boeing

Евросоюз и США договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спорами в ВТО по Airbus и Boeing, на первоначальный период в 4 месяца, говорится в... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T20:17

2021-03-05T20:17

2021-03-05T20:39

джо байден

airbus

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спорами в ВТО по Airbus и Boeing, на первоначальный период в 4 месяца, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Она провела в пятницу телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом."Президент Байден и я договорились приостановить действие всех наших пошлин, введенных в контексте споров Airbus и Boeing, как в отношении самолетов, так и не авиационных товаров, на первоначальный период в 4 месяца", - отмечается в заявлении.Стороны решили работать над разрешением этих споров.

https://ria.ru/20210121/bayden-1594089538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, airbus, еврокомиссия, евросоюз, сша, в мире