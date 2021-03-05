https://ria.ru/20210305/pogoda-1600013375.html

Москвичей предупредили о погоде "с мужским характером" на 8 Марта

Москвичей предупредили о погоде "с мужским характером" на 8 Марта

Погода в столичном регионе 8 марта будет неблагоприятной, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T05:47

2021-03-05T05:47

2021-03-05T05:47

международный женский день

россия

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Погода в столичном регионе 8 марта будет неблагоприятной, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в Международный женский день жителей Москвы ждет снег и пронизывающий ветер.Днем 8 марта ожидается 5-10 градусов мороза, ночью и вовсе будет 7-12 градусов ниже нуля, пояснил метеоролог.Тишковец подчеркнул, что в таких погодных условиях не стоит ждать солнца, хотя его проблески возможны.

https://ria.ru/20210305/sovet-1600011451.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный женский день, россия, погода, евгений тишковец, москва, общество