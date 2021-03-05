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Москвичей предупредили о погоде "с мужским характером" на 8 Марта
Москвичей предупредили о погоде "с мужским характером" на 8 Марта
Погода в столичном регионе 8 марта будет неблагоприятной, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T05:47
2021-03-05T05:47
2021-03-05T05:47
международный женский день
россия
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Погода в столичном регионе 8 марта будет неблагоприятной, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в Международный женский день жителей Москвы ждет снег и пронизывающий ветер.Днем 8 марта ожидается 5-10 градусов мороза, ночью и вовсе будет 7-12 градусов ниже нуля, пояснил метеоролог.Тишковец подчеркнул, что в таких погодных условиях не стоит ждать солнца, хотя его проблески возможны.
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