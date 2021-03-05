https://ria.ru/20210305/podmoskove-1600133440.html

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по овощеводству закрытого грунта

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по овощеводству закрытого грунта

Подмосковье входит в тройку лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проверивший... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T18:22

2021-03-05T18:22

2021-03-05T18:22

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подмосковье входит в тройку лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проверивший работу нового тепличного предприятия в Серпухове."Подмосковье в тройке лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах. Мы полностью обеспечиваем регион. Но останавливаться, конечно, не планируем — десятки новых гектаров теплиц в стройке. И отрасль растет, несмотря на пандемию. Со своей стороны, мы предоставляем предприятиями льготы. Например, комплекс "Туровский" в Серпухове получил субсидию на возмещение затрат по кредиту. Это 140 миллионов рублей", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства.Тепличное хозяйство открылась в конце прошлого года, здесь уже собирают первый урожай огурцов — более 10 тонн. В комплексе есть контроль климата, капельная система, а растения опыляют шмели. Всего здесь создадут 90 рабочих мест.

https://realty.ria.ru/20210304/dorogi-1599877613.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)