Подмосковье вошло в топ-3 регионов по овощеводству закрытого грунта
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВыращивание овощей в тепличном хозяйстве Калининградской области
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подмосковье входит в тройку лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проверивший работу нового тепличного предприятия в Серпухове.
"Подмосковье в тройке лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах. Мы полностью обеспечиваем регион. Но останавливаться, конечно, не планируем — десятки новых гектаров теплиц в стройке. И отрасль растет, несмотря на пандемию. Со своей стороны, мы предоставляем предприятиями льготы. Например, комплекс "Туровский" в Серпухове получил субсидию на возмещение затрат по кредиту. Это 140 миллионов рублей", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства.
Тепличное хозяйство открылась в конце прошлого года, здесь уже собирают первый урожай огурцов — более 10 тонн. В комплексе есть контроль климата, капельная система, а растения опыляют шмели. Всего здесь создадут 90 рабочих мест.
"Благодаря федеральной программе, мы сейчас видим очень заметный эффект, овощи и фрукты – наши. Мы начинаем выращивать и ягоду: клубнику, голубику. Перцы, баклажаны и кабачки уже производятся. Все это здесь, в Подмосковье", – сказал Воробьев.