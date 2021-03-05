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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210305/podmoskove-1600133440.html
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по овощеводству закрытого грунта
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по овощеводству закрытого грунта
Подмосковье входит в тройку лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проверивший... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:22
2021-03-05T18:22
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подмосковье входит в тройку лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проверивший работу нового тепличного предприятия в Серпухове."Подмосковье в тройке лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах. Мы полностью обеспечиваем регион. Но останавливаться, конечно, не планируем — десятки новых гектаров теплиц в стройке. И отрасль растет, несмотря на пандемию. Со своей стороны, мы предоставляем предприятиями льготы. Например, комплекс "Туровский" в Серпухове получил субсидию на возмещение затрат по кредиту. Это 140 миллионов рублей", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства.Тепличное хозяйство открылась в конце прошлого года, здесь уже собирают первый урожай огурцов — более 10 тонн. В комплексе есть контроль климата, капельная система, а растения опыляют шмели. Всего здесь создадут 90 рабочих мест.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по овощеводству закрытого грунта

18:22 05.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВыращивание овощей в тепличном хозяйстве Калининградской области
Выращивание овощей в тепличном хозяйстве Калининградской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подмосковье входит в тройку лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проверивший работу нового тепличного предприятия в Серпухове.
"Подмосковье в тройке лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах. Мы полностью обеспечиваем регион. Но останавливаться, конечно, не планируем — десятки новых гектаров теплиц в стройке. И отрасль растет, несмотря на пандемию. Со своей стороны, мы предоставляем предприятиями льготы. Например, комплекс "Туровский" в Серпухове получил субсидию на возмещение затрат по кредиту. Это 140 миллионов рублей", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства.
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Тепличное хозяйство открылась в конце прошлого года, здесь уже собирают первый урожай огурцов — более 10 тонн. В комплексе есть контроль климата, капельная система, а растения опыляют шмели. Всего здесь создадут 90 рабочих мест.
"Благодаря федеральной программе, мы сейчас видим очень заметный эффект, овощи и фрукты – наши. Мы начинаем выращивать и ягоду: клубнику, голубику. Перцы, баклажаны и кабачки уже производятся. Все это здесь, в Подмосковье", – сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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