Глава Кемерово рассказал, как сломал ребра

"В минувшее воскресенье, в первой половине дня, часов в 11, я занимался хозяйственными делами, уборкой, перетаскивал ящик с инструментами, оступился и примерно с высоты полтора метра – метр шестьдесят я упал. И упал на левый бок и получил травму… В травмпункте пятой поликлиники сделал рентген, и был выявлен перелом пяти ребер. Ну и в связи с этим – показания для госпитализации", – рассказал Середюк в своем аккаунте в Instagram.