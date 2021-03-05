Глава Кемерово рассказал, как сломал ребра
08:26 05.03.2021 (обновлено: 08:40 05.03.2021)
© Фото : Администрация города КемеровоМэр Кемерово Илья Середюк
© Фото : Администрация города Кемерово
КЕМЕРОВО, 5 мар - РИА Новости. Глава города Кемерово Илья Середюк, госпитализированный с переломом пяти ребер, рассказал о том, как он получил травму.
Ранее со ссылкой на пресс-службу главы города сообщалось, что мэр попал в больницу с переломом пяти ребер и что он идет на поправку.
"В минувшее воскресенье, в первой половине дня, часов в 11, я занимался хозяйственными делами, уборкой, перетаскивал ящик с инструментами, оступился и примерно с высоты полтора метра – метр шестьдесят я упал. И упал на левый бок и получил травму… В травмпункте пятой поликлиники сделал рентген, и был выявлен перелом пяти ребер. Ну и в связи с этим – показания для госпитализации", – рассказал Середюк в своем аккаунте в Instagram.