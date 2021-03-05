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Глава Кемерово рассказал, как сломал ребра
Глава Кемерово рассказал, как сломал ребра
Глава города Кемерово Илья Середюк, госпитализированный с переломом пяти ребер, рассказал о том, как он получил травму. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:26
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россия
илья середюк
здоровье - общество
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 5 мар - РИА Новости. Глава города Кемерово Илья Середюк, госпитализированный с переломом пяти ребер, рассказал о том, как он получил травму.Ранее со ссылкой на пресс-службу главы города сообщалось, что мэр попал в больницу с переломом пяти ребер и что он идет на поправку.
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россия, илья середюк, здоровье - общество, кемерово, происшествия

Глава Кемерово рассказал, как сломал ребра

08:26 05.03.2021 (обновлено: 08:40 05.03.2021)
 
© Фото : Администрация города КемеровоМэр Кемерово Илья Середюк
Мэр Кемерово Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Фото : Администрация города Кемерово
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КЕМЕРОВО, 5 мар - РИА Новости. Глава города Кемерово Илья Середюк, госпитализированный с переломом пяти ребер, рассказал о том, как он получил травму.
Ранее со ссылкой на пресс-службу главы города сообщалось, что мэр попал в больницу с переломом пяти ребер и что он идет на поправку.

"В минувшее воскресенье, в первой половине дня, часов в 11, я занимался хозяйственными делами, уборкой, перетаскивал ящик с инструментами, оступился и примерно с высоты полтора метра – метр шестьдесят я упал. И упал на левый бок и получил травму… В травмпункте пятой поликлиники сделал рентген, и был выявлен перелом пяти ребер. Ну и в связи с этим – показания для госпитализации", – рассказал Середюк в своем аккаунте в Instagram.

 
РоссияИлья СередюкЗдоровье - ОбществоКемеровоПроисшествия
 
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