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В Москве повысят тарифы на платные парковки
В Москве повысят тарифы на платные парковки
Тарифы на платные парковки повысятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T22:57
2021-03-05T22:57
москва
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тарифы на платные парковки повысятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся."На других начнет действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время", - отмечается в сообщении.Сообщается, что для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.
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москва, общество

В Москве повысят тарифы на платные парковки

22:57 05.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПлатные парковки в центре Москвы
Платные парковки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тарифы на платные парковки повысятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Стоимость парковки – это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше, чем на 90% – значит, стоимость надо изменить, а если она пустует – цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места, и улицы загружались равномерно. С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.
"На других начнет действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.
Парковка - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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