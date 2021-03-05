https://ria.ru/20210305/parkovki-1600163535.html

В Москве повысят тарифы на платные парковки

В Москве повысят тарифы на платные парковки

Тарифы на платные парковки повысятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T22:57

2021-03-05T22:57

2021-03-05T22:57

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тарифы на платные парковки повысятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся."На других начнет действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время", - отмечается в сообщении.Сообщается, что для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.

https://ria.ru/20210225/avto-1598855450.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество