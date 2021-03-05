https://ria.ru/20210305/odnoklassniki-1600035015.html

РИА Новости создало стикерпак в Одноклассниках к 8 марта

РИА Новости создало стикерпак в Одноклассниках к 8 марта

РИА Новости создало стикерпак в Одноклассниках к Международному женскому дню. Его героиней стала мама с ее хорошо знакомыми фразами из детства: "Подрастешь —... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:58

2021-03-05T11:58

2021-03-05T12:03

одноклассники

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. РИА Новости создало стикерпак в Одноклассниках к Международному женскому дню. Его героиней стала мама с ее хорошо знакомыми фразами из детства: "Подрастешь — узнаешь", "Хотеть не вредно", "Шапку надень" и другими. В наборе всего 20 стикеров, с помощью которых пользователи смогут ярче выразить свои эмоции и присоединиться к празднованию 8 марта. Если пользователю понравился стикер, который он увидел в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор, просто нажав на него. В июне прошлого года Одноклассники разрешили пользователям загружать свои наборы стикеров. В этом пользователям помогает чат-бот. Он забирает изображения и возвращает ссылку на готовый стикерпак. Сервис также доступен авторам и брендам

https://ria.ru/20200625/1573456459.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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