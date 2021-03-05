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РИА Новости создало стикерпак в Одноклассниках к 8 марта
РИА Новости создало стикерпак в Одноклассниках к 8 марта
РИА Новости создало стикерпак в Одноклассниках к Международному женскому дню. Его героиней стала мама с ее хорошо знакомыми фразами из детства: "Подрастешь —... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:58
2021-03-05T12:03
одноклассники
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. РИА Новости создало стикерпак в Одноклассниках к Международному женскому дню. Его героиней стала мама с ее хорошо знакомыми фразами из детства: "Подрастешь — узнаешь", "Хотеть не вредно", "Шапку надень" и другими. В наборе всего 20 стикеров, с помощью которых пользователи смогут ярче выразить свои эмоции и присоединиться к празднованию 8 марта. Если пользователю понравился стикер, который он увидел в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор, просто нажав на него. В июне прошлого года Одноклассники разрешили пользователям загружать свои наборы стикеров. В этом пользователям помогает чат-бот. Он забирает изображения и возвращает ссылку на готовый стикерпак. Сервис также доступен авторам и брендам
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одноклассники

РИА Новости создало стикерпак в Одноклассниках к 8 марта

11:58 05.03.2021 (обновлено: 12:03 05.03.2021)
 
© РИА НовостиСтикерпак "Mamma RIA!"
Стикерпак Mamma RIA! - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. РИА Новости создало стикерпак в Одноклассниках к Международному женскому дню. Его героиней стала мама с ее хорошо знакомыми фразами из детства: "Подрастешь — узнаешь", "Хотеть не вредно", "Шапку надень" и другими. В наборе всего 20 стикеров, с помощью которых пользователи смогут ярче выразить свои эмоции и присоединиться к празднованию 8 марта.
Если пользователю понравился стикер, который он увидел в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор, просто нажав на него.
Стикеры ОК - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня 2020, 12:27
Одноклассники разрешили загружать стикеры пользователям
В июне прошлого года Одноклассники разрешили пользователям загружать свои наборы стикеров. В этом пользователям помогает чат-бот. Он забирает изображения и возвращает ссылку на готовый стикерпак. Сервис также доступен авторам и брендам
 
Одноклассники
 
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