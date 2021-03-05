https://ria.ru/20210305/natsionalisty-1600109205.html

Во Львове националисты избили уличных музыкантов за песню на русском

Во Львове националисты избили уличных музыкантов за песню на русском

Группа националистов избила уличных музыкантов в украинском Львове за исполнение песни на русском языке, сообщает в пятницу издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:42

2021-03-05T16:42

2021-03-05T17:18

львов

украина

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155317/71/1553177123_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_34c05ec9a11a124094d98497c1a16400.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Группа националистов избила уличных музыкантов в украинском Львове за исполнение песни на русском языке, сообщает в пятницу издание "Страна.ua".По данным издания, музыкантов пытаются заставить в общественных местах использовать исключительно украинский язык: нападавшая девушка опубликовала в соцсетях обращение с открытым призывом к насилию по отношению к русскоязычным людям.Полиция пока не комментировала случившийся инцидент.Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. В январе этого года на Украине вступил в силу закон об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210305/yazyk-1600035996.html

https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html

львов

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

львов, украина, общество, в мире