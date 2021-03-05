Во Львове националисты избили уличных музыкантов за песню на русском
16:42 05.03.2021 (обновлено: 17:18 05.03.2021)
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Группа националистов избила уличных музыкантов в украинском Львове за исполнение песни на русском языке, сообщает в пятницу издание "Страна.ua".
"Во Львове концерт уличных музыкантов на площади Рынок закончился их избиением националистами. На молодых людей, которые пели на русском языке, напала "языковая активистка", но, не добившись в словесной перепалке своего, ретировалась. После этого к конфликту подключились молодые люди, которые избили музыкантов, а музыкальные инструменты сломали", — говорится в сообщении. После нападения у музыканта сильный ушиб ребер и разбита губа.
По данным издания, музыкантов пытаются заставить в общественных местах использовать исключительно украинский язык: нападавшая девушка опубликовала в соцсетях обращение с открытым призывом к насилию по отношению к русскоязычным людям.
Полиция пока не комментировала случившийся инцидент.
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. В январе этого года на Украине вступил в силу закон об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
1 марта, 16:34На Украине "переименовали" русский язык