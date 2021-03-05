https://ria.ru/20210305/nalog-1600134731.html

Эксперт объяснил, зачем нужен "налог на Google"

Эксперт объяснил, зачем нужен "налог на Google"

Планируемое введение нового цифрового налога для иностранных ИТ-компаний позволит уравнять условия работы в РФ для российских и зарубежных игроков, заявил РИА... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T18:31

2021-03-05T18:31

2021-03-05T19:44

дмитрий чернышенко

технологии

экономика

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Планируемое введение нового цифрового налога для иностранных ИТ-компаний позволит уравнять условия работы в РФ для российских и зарубежных игроков, заявил РИА Новости ректор Университета "Иннополис" Александр Тормасов.Власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний, сообщила ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.По его словам, правительство не может ввести таможенные платежи для продукции иностранных ИТ-компаний, потому что невозможно контролировать процесс продажи сервисов в интернете — границы между рунетом и глобальным интернетом практически нет."В этом случае можно поступить двумя способами — вводить искусственные ограничители, как в Китае, или договариваться, что отсутствие границ должно приводить к общим правилам игры. Китайский кейс очень дорогой и грозит технологическим отставанием", - отметил Томасов.По его словам, чтобы отечественные компании чувствовали себя комфортно на российском рынке, возможны две стратегии — снижение налоговой нагрузки для наших компаний или увеличение налогов для транснациональных компаний. Первый вариант уже введен в рамках первого пакета мер поддержки ИТ-отрасли — это понижение ставки страховых взносов, уменьшение налога на прибыль, предоставление ведущим российским ИТ-компаниям грантов на новые разработки, напомнил эксперт.С 2017 года иностранные ИТ-компании, продающие свои продукты через интернет, уже обязаны уплачивать НДС. Эта норма тогда получила в интернет-среде название "налог на Google".

https://ria.ru/20210304/nalog-1599938662.html

https://ria.ru/20210305/chastoty-1600094367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, технологии, экономика