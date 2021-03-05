Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210305/modernizatsiya-1600127676.html
Паслер: модернизация "ОНОС" позволит загрузить и другие предприятия
Паслер: модернизация "ОНОС" позволит загрузить и другие предприятия
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор холдинга АО "ФортеИнвест" Саид Гуцериев осмотрели место строительства нового комплекса... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:00
2021-03-05T18:00
оренбургская область
саид гуцериев
денис паслер
орскнефтеоргсинтез
транснефть
оренбургская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_1f43938f13fe692e3c01e2b25e8b0505.jpg
ОРЕНБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор холдинга АО "ФортеИнвест" Саид Гуцериев осмотрели место строительства нового комплекса замедленного коксования на ПАО "Орскнефтеоргсинтез", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Комплекс будет включать 12 объектов, в том числе установки гидроочистки дистиллятов коксования, факельное хозяйство, водоблок, здание лаборатории охраны природы и еще несколько объектов. Основным из них станет установка замедленного коксования. Реализация проекта позволит наладить выпуск светлых нефтепродуктов из тяжелых остатков и увеличить глубину переработки нефти. В 2023 году после окончания строительства и ввода в эксплуатацию комплекса замедленного коксования завод выйдет на новый технологический уровень."Мы говорили о планах модернизации завода и год назад, и полтора. Компания готовила проектные решения, финансирование. Сегодня уже по сути дан старт реализации масштабного мегапроекта. В течение пяти лет только на одну площадку "Орскнефтеоргсинтеза" будет направлено 68 миллиардов рублей. Плюс по нефтедобывающим активам, которые работают в регионе, на создание инфраструктуры, решение экологических вопросов. Только за полтора года на предприятии в два раза увеличилось количество рабочих мест. У нас можно еще около восьмисот человек привлечь на строительно-монтажные, буровые работы, на ту инфраструктуру, которая строится на добывающих предприятиях. При такой огромной стройке я попросил поддержать предприятия региона. Мы видим, что среди выигравших контракты около 70-80% – предприятия орской группы", - приводятся в сообщении слова Паслера.По его словам, кроме тех, кто трудится на "Орскнефтеоргсинтезе", в этом году на строительной площадке начнут работать 1200 человек, а в следующем году на площадке предприятия будут работать полторы тысячи строителей. Как отметили в пресс-службе, в 2021 году начнется строительство нефтепровода, который свяжет месторождения "Сладковско-Заречного" в Ташлинском районе с нефтепроводной системой "Транснефти". В итоге компания откажется от транспортировки нефти по автодорогам, что положительно скажется на экологической обстановке в области. Общие инвестиции в модернизацию за ближайшие 5 лет превысят 100 миллиардов рублей.Также губернатор Оренбургской области обсудил с представителями компании возможность использования при строительстве комплекса продукцию "Орского завода металлоконструкций".Как сообщил гендиректор АО "ФортеИнвест", после реализации проекта "Орскнефтеоргсинтез" будет одним из самых передовых и высокотехнологичных производств в России. "Это обеспечит и Оренбургскую область высококачественным топливом на многие годы вперед. В дальнейшем мы планируем инвестировать в добычу, увеличить производство нефти к 2025 году в два раза. Мы и дальше намерены взаимовыгодно сотрудничать с регионом, чтобы и число рабочих мест росло, и отчисления в бюджет субъекта увеличивались", - привели в пресс-службе слова Саида Гуцериева.
https://ria.ru/20201207/sputnik-1588018013.html
https://ria.ru/20210304/politseyskie-1599990941.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_89f51e956e89eec4d3bfe91bf1895af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саид гуцериев, денис паслер, орскнефтеоргсинтез, транснефть, оренбургская область, экономика

Паслер: модернизация "ОНОС" позволит загрузить и другие предприятия

18:00 05.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДенис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор холдинга АО "ФортеИнвест" Саид Гуцериев осмотрели место строительства нового комплекса замедленного коксования на ПАО "Орскнефтеоргсинтез", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Комплекс будет включать 12 объектов, в том числе установки гидроочистки дистиллятов коксования, факельное хозяйство, водоблок, здание лаборатории охраны природы и еще несколько объектов. Основным из них станет установка замедленного коксования. Реализация проекта позволит наладить выпуск светлых нефтепродуктов из тяжелых остатков и увеличить глубину переработки нефти. В 2023 году после окончания строительства и ввода в эксплуатацию комплекса замедленного коксования завод выйдет на новый технологический уровень.
"Мы говорили о планах модернизации завода и год назад, и полтора. Компания готовила проектные решения, финансирование. Сегодня уже по сути дан старт реализации масштабного мегапроекта. В течение пяти лет только на одну площадку "Орскнефтеоргсинтеза" будет направлено 68 миллиардов рублей. Плюс по нефтедобывающим активам, которые работают в регионе, на создание инфраструктуры, решение экологических вопросов. Только за полтора года на предприятии в два раза увеличилось количество рабочих мест. У нас можно еще около восьмисот человек привлечь на строительно-монтажные, буровые работы, на ту инфраструктуру, которая строится на добывающих предприятиях. При такой огромной стройке я попросил поддержать предприятия региона. Мы видим, что среди выигравших контракты около 70-80% – предприятия орской группы", - приводятся в сообщении слова Паслера.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 14:05Распространение коронавируса
Оренбургские медики успешно прошли вакцинацию "Спутником V"
По его словам, кроме тех, кто трудится на "Орскнефтеоргсинтезе", в этом году на строительной площадке начнут работать 1200 человек, а в следующем году на площадке предприятия будут работать полторы тысячи строителей.
Как отметили в пресс-службе, в 2021 году начнется строительство нефтепровода, который свяжет месторождения "Сладковско-Заречного" в Ташлинском районе с нефтепроводной системой "Транснефти". В итоге компания откажется от транспортировки нефти по автодорогам, что положительно скажется на экологической обстановке в области. Общие инвестиции в модернизацию за ближайшие 5 лет превысят 100 миллиардов рублей.
Также губернатор Оренбургской области обсудил с представителями компании возможность использования при строительстве комплекса продукцию "Орского завода металлоконструкций".
Губернатор Оренбургской области наградил часами двух полицейских, которые получили обморожения спасая застрявших на заснеженной трассе водителей - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 20:02Хорошие новости
В Оренбуржье наградили полицейских, спасших водителей на трассе
Как сообщил гендиректор АО "ФортеИнвест", после реализации проекта "Орскнефтеоргсинтез" будет одним из самых передовых и высокотехнологичных производств в России. "Это обеспечит и Оренбургскую область высококачественным топливом на многие годы вперед. В дальнейшем мы планируем инвестировать в добычу, увеличить производство нефти к 2025 году в два раза. Мы и дальше намерены взаимовыгодно сотрудничать с регионом, чтобы и число рабочих мест росло, и отчисления в бюджет субъекта увеличивались", - привели в пресс-службе слова Саида Гуцериева.
 
Оренбургская областьСаид ГуцериевДенис ПаслерОрскнефтеоргсинтезТранснефтьОренбургская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния