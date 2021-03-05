https://ria.ru/20210305/modernizatsiya-1600127676.html

Паслер: модернизация "ОНОС" позволит загрузить и другие предприятия

Паслер: модернизация "ОНОС" позволит загрузить и другие предприятия

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор холдинга АО "ФортеИнвест" Саид Гуцериев осмотрели место строительства нового комплекса... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T18:00

2021-03-05T18:00

2021-03-05T18:00

оренбургская область

саид гуцериев

денис паслер

орскнефтеоргсинтез

транснефть

оренбургская область

экономика

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ОРЕНБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор холдинга АО "ФортеИнвест" Саид Гуцериев осмотрели место строительства нового комплекса замедленного коксования на ПАО "Орскнефтеоргсинтез", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Комплекс будет включать 12 объектов, в том числе установки гидроочистки дистиллятов коксования, факельное хозяйство, водоблок, здание лаборатории охраны природы и еще несколько объектов. Основным из них станет установка замедленного коксования. Реализация проекта позволит наладить выпуск светлых нефтепродуктов из тяжелых остатков и увеличить глубину переработки нефти. В 2023 году после окончания строительства и ввода в эксплуатацию комплекса замедленного коксования завод выйдет на новый технологический уровень."Мы говорили о планах модернизации завода и год назад, и полтора. Компания готовила проектные решения, финансирование. Сегодня уже по сути дан старт реализации масштабного мегапроекта. В течение пяти лет только на одну площадку "Орскнефтеоргсинтеза" будет направлено 68 миллиардов рублей. Плюс по нефтедобывающим активам, которые работают в регионе, на создание инфраструктуры, решение экологических вопросов. Только за полтора года на предприятии в два раза увеличилось количество рабочих мест. У нас можно еще около восьмисот человек привлечь на строительно-монтажные, буровые работы, на ту инфраструктуру, которая строится на добывающих предприятиях. При такой огромной стройке я попросил поддержать предприятия региона. Мы видим, что среди выигравших контракты около 70-80% – предприятия орской группы", - приводятся в сообщении слова Паслера.По его словам, кроме тех, кто трудится на "Орскнефтеоргсинтезе", в этом году на строительной площадке начнут работать 1200 человек, а в следующем году на площадке предприятия будут работать полторы тысячи строителей. Как отметили в пресс-службе, в 2021 году начнется строительство нефтепровода, который свяжет месторождения "Сладковско-Заречного" в Ташлинском районе с нефтепроводной системой "Транснефти". В итоге компания откажется от транспортировки нефти по автодорогам, что положительно скажется на экологической обстановке в области. Общие инвестиции в модернизацию за ближайшие 5 лет превысят 100 миллиардов рублей.Также губернатор Оренбургской области обсудил с представителями компании возможность использования при строительстве комплекса продукцию "Орского завода металлоконструкций".Как сообщил гендиректор АО "ФортеИнвест", после реализации проекта "Орскнефтеоргсинтез" будет одним из самых передовых и высокотехнологичных производств в России. "Это обеспечит и Оренбургскую область высококачественным топливом на многие годы вперед. В дальнейшем мы планируем инвестировать в добычу, увеличить производство нефти к 2025 году в два раза. Мы и дальше намерены взаимовыгодно сотрудничать с регионом, чтобы и число рабочих мест росло, и отчисления в бюджет субъекта увеличивались", - привели в пресс-службе слова Саида Гуцериева.

https://ria.ru/20201207/sputnik-1588018013.html

https://ria.ru/20210304/politseyskie-1599990941.html

оренбургская область

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саид гуцериев, денис паслер, орскнефтеоргсинтез, транснефть, оренбургская область, экономика