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https://ria.ru/20210305/mkhat-1600149226.html
Завершена прокурорская проверка в МХАТ имени Горького
Завершена прокурорская проверка в МХАТ имени Горького
Комплексная прокурорская проверка завершена в МХАТ им Горького, она не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T19:40
2021-03-05T19:40
культура
театр
новости культуры
мхат имени м. горького
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комплексная прокурорская проверка завершена в МХАТ им Горького, она не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра, сообщается на сайте театра.Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТ имени Горького, материалы направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ."В МХАТ им Горького завершилась комплексная проверка Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ. В ходе проведенной проверки каких-либо существенных нарушений в деятельности театра не выявлено. В представлении прокуратуры имеются незначительные замечания, которые не влекут за собой административной ответственности. И которые будут устранены в предусмотренный законом срок. В настоящее время МХАТ ведет работу по устранению замечаний", — сказано в сообщении.
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театр, новости культуры, мхат имени м. горького, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), генеральная прокуратура рф

Завершена прокурорская проверка в МХАТ имени Горького

19:40 05.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковЗдание МХАТ имени М. Горького
Здание МХАТ имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комплексная прокурорская проверка завершена в МХАТ им Горького, она не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра, сообщается на сайте театра.
Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТ имени Горького, материалы направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ.
"В МХАТ им Горького завершилась комплексная проверка Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ. В ходе проведенной проверки каких-либо существенных нарушений в деятельности театра не выявлено. В представлении прокуратуры имеются незначительные замечания, которые не влекут за собой административной ответственности. И которые будут устранены в предусмотренный законом срок. В настоящее время МХАТ ведет работу по устранению замечаний", — сказано в сообщении.
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КультураТеатрНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Генеральная прокуратура РФ
 
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