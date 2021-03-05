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Завершена прокурорская проверка в МХАТ имени Горького
Завершена прокурорская проверка в МХАТ имени Горького
Комплексная прокурорская проверка завершена в МХАТ им Горького, она не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T19:40
2021-03-05T19:40
2021-03-05T19:40
культура
театр
новости культуры
мхат имени м. горького
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комплексная прокурорская проверка завершена в МХАТ им Горького, она не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра, сообщается на сайте театра.Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТ имени Горького, материалы направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ."В МХАТ им Горького завершилась комплексная проверка Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ. В ходе проведенной проверки каких-либо существенных нарушений в деятельности театра не выявлено. В представлении прокуратуры имеются незначительные замечания, которые не влекут за собой административной ответственности. И которые будут устранены в предусмотренный законом срок. В настоящее время МХАТ ведет работу по устранению замечаний", — сказано в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, мхат имени м. горького, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комплексная прокурорская проверка завершена в МХАТ им Горького, она не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра, сообщается на сайте театра.
Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТ имени Горького, материалы направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ.
"В МХАТ им Горького завершилась комплексная проверка Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ. В ходе проведенной проверки каких-либо существенных нарушений в деятельности театра не выявлено. В представлении прокуратуры имеются незначительные замечания, которые не влекут за собой административной ответственности. И которые будут устранены в предусмотренный законом срок. В настоящее время МХАТ ведет работу по устранению замечаний", — сказано в сообщении.