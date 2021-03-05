https://ria.ru/20210305/mkhat-1600149226.html

Завершена прокурорская проверка в МХАТ имени Горького

Завершена прокурорская проверка в МХАТ имени Горького

Комплексная прокурорская проверка завершена в МХАТ им Горького, она не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T19:40

2021-03-05T19:40

2021-03-05T19:40

культура

театр

новости культуры

мхат имени м. горького

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комплексная прокурорская проверка завершена в МХАТ им Горького, она не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра, сообщается на сайте театра.Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТ имени Горького, материалы направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ."В МХАТ им Горького завершилась комплексная проверка Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ. В ходе проведенной проверки каких-либо существенных нарушений в деятельности театра не выявлено. В представлении прокуратуры имеются незначительные замечания, которые не влекут за собой административной ответственности. И которые будут устранены в предусмотренный законом срок. В настоящее время МХАТ ведет работу по устранению замечаний", — сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210128/teatr-1595007632.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, мхат имени м. горького, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), генеральная прокуратура рф