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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/mishustin-1600034424.html
Мишустин посетил научный центр "Вектор"
Мишустин посетил научный центр "Вектор"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:34
2021-03-05T10:59
распространение коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
анна попова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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ПОС. КОЛЬЦОВО (Новосибирская область), 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".Глава Роспотребнадзора Анна Попова и генеральный директор центра Ринат Максютов проводили премьера и его делегацию в отдел зоонозных инфекций и гриппа.Сначала Мишустину продемонстрировали защитные костюмы для работы сотрудников лабораторий в "заразной зоне". Премьер поинтересовался, насколько сложно создать такой костюм. Максютов рассказал, что главная сложность заключалась в том, чтобы сделать многоразовый костюм сверхпрочным и иметь при этом возможность провести его дезинфекцию в парах формалина.После этого глава правительства осмотрел единственную в России референс-лабораторию Всемирной организации по птичьему гриппу.Ожидается, что в этом году лаборатория подучит статус Сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу, второго в мире центра, занимающегося исключительно высокопатогенными вирусами гриппа на стыке вирусов животных и человека.Сотрудники лаборатории рассказали Мишустину, что в 2021 году "Вектор" впервые в мире лабораторно подтвердил случай инфицирования человека вирусом гриппа птиц субтипа H5N8, что стало возможным благодаря курируемой сети из ста региональных лабораторий Роспотребнадзора и трёх опорных баз.В настоящее время лаборатория ведёт углублённое изучение вируса с целью оценки его пандемического потенциала. Первые полученные результаты отмечают, что он представляет опасность для человека в пандемическом плане.Ученые работают над созданием платформы для вакцины, если она понадобится.Премьер также посетил лабораторию обратной генетики, где ведётся эта разработка с использованием оригинальных молекулярных компонентов.На "Векторе" с использованием последних достижений генетики создаются вакцинные платформы, которые позволяют в случае необходимости быстро разработать и начать производство вакцины против особо опасных заболеваний.Сотрудники лаборатории рассказали, что данные технологии были использованы и при разработке кандидатных вакцинных препаратов против нового коронавируса.Премьер поинтересовался, насколько возможно в лабораторных условиях моделировать и создавать неизвестные вирусы. Ему рассказали, что сейчас благодаря генетическим технологиям идёт завершение получения южноафриканского варианта коронавируса. По словам сотрудника лаборатории, изучение данного штамма позволит оценить, как конкретные мутации могут влиять на эффективность уже разработанных тест-систем и вакцин.Мишустин также благодаря видеосвязи смог посмотреть, как работают сотрудники "Вектора" в заразной зоне.
https://ria.ru/20210305/gripp-1600019889.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/vektor-1599992648.html
https://ria.ru/20210228/antitela-1599281110.html
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РИА Новости
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Мишустин на розливе шприц-доз “ЭпиВакКороны” в центре “Вектор”
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
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ринат максютов, коронавирус в россии, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз

Мишустин посетил научный центр "Вектор"

10:34 05.03.2021 (обновлено: 10:59 05.03.2021)
 
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ПОС. КОЛЬЦОВО (Новосибирская область), 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и генеральный директор центра Ринат Максютов проводили премьера и его делегацию в отдел зоонозных инфекций и гриппа.
Сначала Мишустину продемонстрировали защитные костюмы для работы сотрудников лабораторий в "заразной зоне". Премьер поинтересовался, насколько сложно создать такой костюм. Максютов рассказал, что главная сложность заключалась в том, чтобы сделать многоразовый костюм сверхпрочным и иметь при этом возможность провести его дезинфекцию в парах формалина.
После этого глава правительства осмотрел единственную в России референс-лабораторию Всемирной организации по птичьему гриппу.
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Сотрудники лаборатории рассказали Мишустину, что в 2021 году "Вектор" впервые в мире лабораторно подтвердил случай инфицирования человека вирусом гриппа птиц субтипа H5N8, что стало возможным благодаря курируемой сети из ста региональных лабораторий Роспотребнадзора и трёх опорных баз.
В настоящее время лаборатория ведёт углублённое изучение вируса с целью оценки его пандемического потенциала. Первые полученные результаты отмечают, что он представляет опасность для человека в пандемическом плане.
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Премьер также посетил лабораторию обратной генетики, где ведётся эта разработка с использованием оригинальных молекулярных компонентов.
На "Векторе" с использованием последних достижений генетики создаются вакцинные платформы, которые позволяют в случае необходимости быстро разработать и начать производство вакцины против особо опасных заболеваний.
Сотрудники лаборатории рассказали, что данные технологии были использованы и при разработке кандидатных вакцинных препаратов против нового коронавируса.
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Мишустин также благодаря видеосвязи смог посмотреть, как работают сотрудники "Вектора" в заразной зоне.
 
Распространение коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииАнна ПоповаМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
 
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