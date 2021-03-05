https://ria.ru/20210305/metro-1600157221.html
В Москве поезда в центр проезжают станцию "Сухаревская" без остановок
В Москве поезда в центр проезжают станцию "Сухаревская" без остановок
Поезда в центр проезжают станцию "Сухаревская" московского метрополитена без остановок по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T21:01
2021-03-05T21:01
2021-03-05T21:01
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поезда в центр проезжают станцию "Сухаревская" московского метрополитена без остановок по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По требованию полиции поезда в центр временно проезжают станцию "Сухаревская" Калужско-Рижской линии без остановки", - говорится в сообщении.
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