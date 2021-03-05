https://ria.ru/20210305/metro-1600157221.html

В Москве поезда в центр проезжают станцию "Сухаревская" без остановок

В Москве поезда в центр проезжают станцию "Сухаревская" без остановок

Поезда в центр проезжают станцию "Сухаревская" московского метрополитена без остановок по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T21:01

2021-03-05T21:01

2021-03-05T21:01

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581775410_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_1d6e73c1cdca62c81911e6ff6ebf0047.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поезда в центр проезжают станцию "Сухаревская" московского метрополитена без остановок по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По требованию полиции поезда в центр временно проезжают станцию "Сухаревская" Калужско-Рижской линии без остановки", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210304/vnukovo-1599924539.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия