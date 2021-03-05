https://ria.ru/20210305/medinskiy-1600114731.html

Мединский сравнил современную риторику Запада с речью Черчилля

Мединский сравнил современную риторику Запада с речью Черчилля

Попытки Запада разговаривать с Россией "языком силы", в стиле фултонской речи Черчилля - это совершенно бесперспективное занятие, рассчитанное в основном на... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:11

2021-03-05T17:11

2021-03-05T17:11

россия

владимир мединский

европа

уинстон черчилль

сша

политика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Попытки Запада разговаривать с Россией "языком силы", в стиле фултонской речи Черчилля - это совершенно бесперспективное занятие, рассчитанное в основном на своих обывателей, заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.Ровно 75 лет назад, 5 марта 1946 года, в Вестминстерском колледже в городе Фултон (штат Миссури, США) бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль произнес ставшую знаменитой речь, в которой он положил начало холодной войне. Черчилль тогда заявил, что над Европой опустился "железный занавес" и что США должны встать на защиту интересов всего англоговорящего мира.По словам Мединского, текст этой речи - "программный политический документ, который сегодня, когда мы знаем, как развивалась история человечества во второй половине ХХ века, воспринимается как фундаментальный вызов "коллективного Запада" – не Сталину и даже не СССР – это вызов исторической России". "Этот документ справедливо называют манифестом холодной войны", - отметил помощник президента.Использованный Черчиллем термин "железный занавес", а также сама мысль, что Восточная Европа, попав под влияние СССР, отрезана, отгорожена от "цивилизованного мира", принадлежат не ему, а министру пропаганды гитлеровской Германии Йозефу Геббельсу, напомнил Мединский.Кроме того, по словам Мединского, речь Черчилля в определенной мере придавала новый импульс распространению идей американской исключительности. "События, которые мы последние годы наблюдаем в самой Америке – общественный кризис, отсутствие единства в определении будущего, - и реакция на эти процессы, что Трампа, что Байдена, свидетельствуют, что великий американский миф, американский мессианизм жив в сознании американской элиты до сих пор. Несмотря на то, что мир давно уже изменился", - отметил Мединский.По его словам, противопоставление Советского Союза и "свободного мира" началось раньше выступления Черчилля в Фултоне. Так, еще почти за месяц до выступления во все главные ведомства США была разослана телеграмма № 511 посольства США в Москве, отправленная американским дипломатом Джорджем Фростом Кеннаном (ныне широко известная как "Длинная телеграмма Кеннана"). В ней говорилось о невозможности нормального сотрудничества с СССР и о необходимости занять жесткую политику по отношению к советскому правительству. "Телеграмма, которая почти за месяц до выступления Черчилля была разослана, содержала практически все те тезисы, которые британский политик с присущим ему литературным даром озвучил", - добавил помощник президента.

https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599929712.html

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

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европа

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россия, владимир мединский, европа, уинстон черчилль, сша, политика