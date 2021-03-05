Первая женщина-помощник машиниста "Ласточки" отправилась в рейс по МЦК
© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектричка прибывает на станцию Каланчевская Московского центрального диаметра
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первая женщина-помощник машиниста "Ласточки" отправилась в рейс по Московскому центральному кольцу (МЦК), сообщают РЖД в своем телеграм-канале.
По данным компании, всего в пятницу четыре железнодорожницы приступили к работе помощниками машинистов скоростных электропоездов "Ласточка".
"Одна из них – Виктория Власенкова – будет работать в Москве на Московском центральном кольце, еще три девушки – на "Ласточках", курсирующих по побережью в районе Большого Сочи", - говорится в сообщении.
Всего в настоящее время в РЖД помощниками машинистов работают 52 женщины, еще 11 – заканчивают обучение.
Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась благодаря изменениям, внесенным министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. Они вступили в силу с 1 января 2021 года. Первые женщины, закончившие обучение и прошедшие стажировку, с того дня начали работать помощниками машиниста в локомотивных бригадах пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения на сети РЖД, сообщали РИА Новости в пресс-службе компании.
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