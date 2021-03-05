https://ria.ru/20210305/mashinist-1600128426.html

Первая женщина-помощник машиниста "Ласточки" отправилась в рейс по МЦК

Первая женщина-помощник машиниста "Ласточки" отправилась в рейс по МЦК

Первая женщина-помощник машиниста "Ласточки" отправилась в рейс по Московскому центральному кольцу (МЦК), сообщают РЖД в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T18:04

2021-03-05T18:04

2021-03-05T18:04

московское центральное кольцо (мцк)

ржд

москва

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первая женщина-помощник машиниста "Ласточки" отправилась в рейс по Московскому центральному кольцу (МЦК), сообщают РЖД в своем телеграм-канале.По данным компании, всего в пятницу четыре железнодорожницы приступили к работе помощниками машинистов скоростных электропоездов "Ласточка"."Одна из них – Виктория Власенкова – будет работать в Москве на Московском центральном кольце, еще три девушки – на "Ласточках", курсирующих по побережью в районе Большого Сочи", - говорится в сообщении.Всего в настоящее время в РЖД помощниками машинистов работают 52 женщины, еще 11 – заканчивают обучение.Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась благодаря изменениям, внесенным министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. Они вступили в силу с 1 января 2021 года. Первые женщины, закончившие обучение и прошедшие стажировку, с того дня начали работать помощниками машиниста в локомотивных бригадах пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения на сети РЖД, сообщали РИА Новости в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20210103/mashinisty-1591878944.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московское центральное кольцо (мцк), ржд, москва, общество