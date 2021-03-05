Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/london-1600156888.html
МИД призвал Лондон объяснить вмешательство в работу СМИ
МИД призвал Лондон объяснить вмешательство в работу СМИ
Лондон не сможет уйти от ответов на вопросы Москвы по поводу вмешательства в работу информационных изданий, заявила в эфире "России 24" официальный... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:56
2021-03-05T21:55
мария захарова
форин-офис
великобритания
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лондон не сможет уйти от ответов на вопросы Москвы по поводу вмешательства в работу информационных изданий, заявила в эфире "России 24" официальный представитель МИД Мария Захарова.В конце февраля Захарова сообщила об утечке документов МИД Великобритании о том, что Лондон через посредников финансово поддерживает и вручную управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в соцсетях Рунета. По ее словам, "на тайные информационные кампании" были выброшены миллионы фунтов, а в фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона".
https://ria.ru/20210304/germaniya-1600000439.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, форин-офис, великобритания, лондон, в мире

МИД призвал Лондон объяснить вмешательство в работу СМИ

20:56 05.03.2021 (обновлено: 21:55 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лондон не сможет уйти от ответов на вопросы Москвы по поводу вмешательства в работу информационных изданий, заявила в эфире "России 24" официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Если британские коллеги считают, что, исповедуя тактику замалчивания и торможения передачи ответа, они смогут избежать диалога на этот счет — нет, они ошибаются. Они не смогут этого избежать. И в ближайшее время по линии нашего посольства в Лондоне такие представления британской стороне будут сделаны. Объясняться надо, объясняться придется".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
В конце февраля Захарова сообщила об утечке документов МИД Великобритании о том, что Лондон через посредников финансово поддерживает и вручную управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в соцсетях Рунета. По ее словам, "на тайные информационные кампании" были выброшены миллионы фунтов, а в фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона".
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 21:44
В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT
 
Мария ЗахароваФорин-офисВеликобританияЛондонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния