https://ria.ru/20210305/london-1600156888.html
МИД призвал Лондон объяснить вмешательство в работу СМИ
МИД призвал Лондон объяснить вмешательство в работу СМИ
Лондон не сможет уйти от ответов на вопросы Москвы по поводу вмешательства в работу информационных изданий, заявила в эфире "России 24" официальный... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:56
2021-03-05T20:56
2021-03-05T21:55
мария захарова
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в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лондон не сможет уйти от ответов на вопросы Москвы по поводу вмешательства в работу информационных изданий, заявила в эфире "России 24" официальный представитель МИД Мария Захарова.В конце февраля Захарова сообщила об утечке документов МИД Великобритании о том, что Лондон через посредников финансово поддерживает и вручную управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в соцсетях Рунета. По ее словам, "на тайные информационные кампании" были выброшены миллионы фунтов, а в фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона".
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мария захарова, форин-офис, великобритания, лондон, в мире