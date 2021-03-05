https://ria.ru/20210305/kvartira-1600108729.html

В Москве ограбили заслуженную артистку РСФСР Ратенко

В Москве ограбили заслуженную артистку РСФСР Ратенко

Двое взрослых с ребенком ограбили в Москве квартиру заслуженной артистки РСФСР Ларисы Ратенко, у нее украли изделий из золота, в том числе 10 коронок, на 50... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:36

2021-03-05T16:36

2021-03-05T16:36

рсфср

московское хореографическое училище

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двое взрослых с ребенком ограбили в Москве квартиру заслуженной артистки РСФСР Ларисы Ратенко, у нее украли изделий из золота, в том числе 10 коронок, на 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пресс-служба столичного ГУМВД сообщает о квартирном грабеже в доме в Перуновском переулке, пострадавшая - гражданка 1936 года рождения. Двое мужчин с несовершеннолетним ребенком "свободным доступом вошли в квартиру" и украли 2 золотых кольца, женские часы из золота, 10 зубных коронок, 2 золотых крестика, 2 золотых цепочки, перечислили в полиции. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже.По информации источника РИА Новости, жертвой стала Лариса Ратенко, предполагаемые грабители - двое мужчин цыганской внешности, с ними был ребенок.Ратенко - балерина, педагог, заслуженная артистка РСФСР (1967), выпускница Московского хореографического училища. С 1955 года была солисткой Челябинского театра оперы и балета, позже занималась преподавательской деятельностью.

https://rsport.ria.ru/20210126/krazha-1594577340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсфср, московское хореографическое училище, происшествия