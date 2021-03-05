https://ria.ru/20210305/kvartira-1600108729.html
В Москве ограбили заслуженную артистку РСФСР Ратенко
В Москве ограбили заслуженную артистку РСФСР Ратенко
Двое взрослых с ребенком ограбили в Москве квартиру заслуженной артистки РСФСР Ларисы Ратенко, у нее украли изделий из золота, в том числе 10 коронок, на 50... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:36
2021-03-05T16:36
2021-03-05T16:36
рсфср
московское хореографическое училище
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двое взрослых с ребенком ограбили в Москве квартиру заслуженной артистки РСФСР Ларисы Ратенко, у нее украли изделий из золота, в том числе 10 коронок, на 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пресс-служба столичного ГУМВД сообщает о квартирном грабеже в доме в Перуновском переулке, пострадавшая - гражданка 1936 года рождения. Двое мужчин с несовершеннолетним ребенком "свободным доступом вошли в квартиру" и украли 2 золотых кольца, женские часы из золота, 10 зубных коронок, 2 золотых крестика, 2 золотых цепочки, перечислили в полиции. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже.По информации источника РИА Новости, жертвой стала Лариса Ратенко, предполагаемые грабители - двое мужчин цыганской внешности, с ними был ребенок.Ратенко - балерина, педагог, заслуженная артистка РСФСР (1967), выпускница Московского хореографического училища. С 1955 года была солисткой Челябинского театра оперы и балета, позже занималась преподавательской деятельностью.
https://rsport.ria.ru/20210126/krazha-1594577340.html
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, московское хореографическое училище, происшествия
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двое взрослых с ребенком ограбили в Москве квартиру заслуженной артистки РСФСР Ларисы Ратенко, у нее украли изделий из золота, в том числе 10 коронок, на 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Пресс-служба столичного ГУМВД сообщает о квартирном грабеже в доме в Перуновском переулке, пострадавшая - гражданка 1936 года рождения. Двое мужчин с несовершеннолетним ребенком "свободным доступом вошли в квартиру" и украли 2 золотых кольца, женские часы из золота, 10 зубных коронок, 2 золотых крестика, 2 золотых цепочки, перечислили в полиции. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
По информации источника РИА Новости, жертвой стала Лариса Ратенко, предполагаемые грабители - двое мужчин цыганской внешности, с ними был ребенок.
Ратенко - балерина, педагог, заслуженная артистка РСФСР
(1967), выпускница Московского хореографического училища
. С 1955 года была солисткой Челябинского театра оперы и балета, позже занималась преподавательской деятельностью.