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В Москве ограбили заслуженную артистку РСФСР Ратенко
В Москве ограбили заслуженную артистку РСФСР Ратенко
Двое взрослых с ребенком ограбили в Москве квартиру заслуженной артистки РСФСР Ларисы Ратенко, у нее украли изделий из золота, в том числе 10 коронок, на 50... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:36
2021-03-05T16:36
рсфср
московское хореографическое училище
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двое взрослых с ребенком ограбили в Москве квартиру заслуженной артистки РСФСР Ларисы Ратенко, у нее украли изделий из золота, в том числе 10 коронок, на 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пресс-служба столичного ГУМВД сообщает о квартирном грабеже в доме в Перуновском переулке, пострадавшая - гражданка 1936 года рождения. Двое мужчин с несовершеннолетним ребенком "свободным доступом вошли в квартиру" и украли 2 золотых кольца, женские часы из золота, 10 зубных коронок, 2 золотых крестика, 2 золотых цепочки, перечислили в полиции. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже.По информации источника РИА Новости, жертвой стала Лариса Ратенко, предполагаемые грабители - двое мужчин цыганской внешности, с ними был ребенок.Ратенко - балерина, педагог, заслуженная артистка РСФСР (1967), выпускница Московского хореографического училища. С 1955 года была солисткой Челябинского театра оперы и балета, позже занималась преподавательской деятельностью.
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рсфср, московское хореографическое училище, происшествия

В Москве ограбили заслуженную артистку РСФСР Ратенко

16:36 05.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двое взрослых с ребенком ограбили в Москве квартиру заслуженной артистки РСФСР Ларисы Ратенко, у нее украли изделий из золота, в том числе 10 коронок, на 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Пресс-служба столичного ГУМВД сообщает о квартирном грабеже в доме в Перуновском переулке, пострадавшая - гражданка 1936 года рождения. Двое мужчин с несовершеннолетним ребенком "свободным доступом вошли в квартиру" и украли 2 золотых кольца, женские часы из золота, 10 зубных коронок, 2 золотых крестика, 2 золотых цепочки, перечислили в полиции. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
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По информации источника РИА Новости, жертвой стала Лариса Ратенко, предполагаемые грабители - двое мужчин цыганской внешности, с ними был ребенок.
Ратенко - балерина, педагог, заслуженная артистка РСФСР (1967), выпускница Московского хореографического училища. С 1955 года была солисткой Челябинского театра оперы и балета, позже занималась преподавательской деятельностью.
 
РСФСРМосковское хореографическое училищеПроисшествия
 
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