https://ria.ru/20210305/kurs-1600079460.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 0,9 копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 0,9 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,87 копейки - до 88,9334 рубля, курс доллара вырос на 64,11 копейки,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:24
2021-03-05T14:24
2021-03-05T14:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,87 копейки - до 88,9334 рубля, курс доллара вырос на 64,11 копейки, до 74,4275 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 34,87 копейки, составив 80,9552 рубля.
https://ria.ru/20210302/dollar-1599532592.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика