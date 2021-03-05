https://ria.ru/20210305/kurs-1600079460.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 0,9 копейки

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 0,9 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,87 копейки - до 88,9334 рубля, курс доллара вырос на 64,11 копейки,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T14:24

2021-03-05T14:24

2021-03-05T14:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,87 копейки - до 88,9334 рубля, курс доллара вырос на 64,11 копейки, до 74,4275 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 34,87 копейки, составив 80,9552 рубля.

https://ria.ru/20210302/dollar-1599532592.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика