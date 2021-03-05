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МСП Банк поддержал развитие пищевого производства в моногороде
МСП Банк поддержал развитие пищевого производства в моногороде
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал кредит на развитие бизнеса производителю пищевых продуктов из моногорода Череповец, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:34
2021-03-05T13:34
2021-03-05T13:34
мсп банк
череповец
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал кредит на развитие бизнеса производителю пищевых продуктов из моногорода Череповец, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил индивидуальному предпринимателю финансирование в размере 1,2 миллиона рублей сроком на 3 года в рамках поддержки приоритетных отраслей.Бизнесмен занимается производством майонезов, томатных соусов, фритюрного масла и повидла. По данным пресс-службы, предприятие по трем позициям является единственным производителем в Вологодской области. Продукция поставляется в Вологодскую, Ярославскую, Архангельскую и Ивановскую области. Основные продажи осуществляются в сегменте HoReCa (около 80% продаж), в настоящее время также активно развивается розничный сегмент.
https://ria.ru/20210304/avtotekhtsentr-1599998324.html
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мсп банк, череповец, новости компаний - экономика
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал кредит на развитие бизнеса производителю пищевых продуктов из моногорода Череповец, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил индивидуальному предпринимателю финансирование в размере 1,2 миллиона рублей сроком на 3 года в рамках поддержки приоритетных отраслей.
Бизнесмен занимается производством майонезов, томатных соусов, фритюрного масла и повидла. По данным пресс-службы, предприятие по трем позициям является единственным производителем в Вологодской области. Продукция поставляется в Вологодскую, Ярославскую, Архангельскую и Ивановскую области. Основные продажи осуществляются в сегменте HoReCa (около 80% продаж), в настоящее время также активно развивается розничный сегмент.