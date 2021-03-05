https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600150933.html

Регулятор ЕС дал рекомендации по лечению COVID-19

Регулятор ЕС дал рекомендации по лечению COVID-19

Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА рекомендовал использовать комбинацию моноклональных антител... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T19:53

2021-03-05T19:53

2021-03-05T19:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА рекомендовал использовать комбинацию моноклональных антител бамланивимаба (bamlanivimab) и этесевимаба (etesevimab) для лечения подтвержденного коронавируса у пациентов, которым не требуется дополнительный кислород и у которых высок риск серьезных осложнений."Комитет ЕМА по лекарствам для человека СНМР завершил экспертизу использования моноклональных антител bamlanivimab и etesevimab для лечения пациентов с COVID-19. Эта экспертиза проводилась с целью предоставить согласованное научное мнение на уровне ЕС, чтобы поддержать национальные решения о возможности использования антител до официальной регистрации", - говорится в распространенном ЕМА документе.Регулятор уточнил, что в ходе изучения был сделан вывод о том, что комбинированное применение моноклональных антител "снижает вирусную нагрузку". Результаты применения также показали уменьшение количества обращений к врачам. При этом в ЕМА отметили, что монотерапия бамланивимабом также возможна как вариант лечения, "несмотря на неочевидность ее преимуществ".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, в мире