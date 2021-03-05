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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600112211.html
Голикова заявила о снижении уровня смертности от коронавируса
Голикова заявила о снижении уровня смертности от коронавируса
Смертность от коронавирусной инфекции снизилась в России на 9,5% в январе по сравнению с декабрьскими показателями прошлого года, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:59
2021-03-05T16:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Смертность от коронавирусной инфекции снизилась в России на 9,5% в январе по сравнению с декабрьскими показателями прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Если сравнивать показатели с декабрём 2020 года, когда мы фиксировали смертность от новой коронавирусной инфекции, то в январе, исходя из официальных данных Росстата, по сравнению с декабрём 2020 года смертность снизилась на 9,5%", - сказала Голикова журналистам.В структуре прироста смертности за январь текущего года стопроцентно подтвержденные случаи COVID-19 составляют 47,2%, рассказала Голикова."Если к стопроцентно подтверждённым случаям добавить смертность от иных причин, когда тест на ковид был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6%", - сказала вице-премьер.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Голикова заявила о снижении уровня смертности от коронавируса

16:59 05.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Смертность от коронавирусной инфекции снизилась в России на 9,5% в январе по сравнению с декабрьскими показателями прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Если сравнивать показатели с декабрём 2020 года, когда мы фиксировали смертность от новой коронавирусной инфекции, то в январе, исходя из официальных данных Росстата, по сравнению с декабрём 2020 года смертность снизилась на 9,5%", - сказала Голикова журналистам.
В структуре прироста смертности за январь текущего года стопроцентно подтвержденные случаи COVID-19 составляют 47,2%, рассказала Голикова.
"Если к стопроцентно подтверждённым случаям добавить смертность от иных причин, когда тест на ковид был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6%", - сказала вице-премьер.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
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