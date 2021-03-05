https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600112211.html

Голикова заявила о снижении уровня смертности от коронавируса

Голикова заявила о снижении уровня смертности от коронавируса

Смертность от коронавирусной инфекции снизилась в России на 9,5% в январе по сравнению с декабрьскими показателями прошлого года, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:59

2021-03-05T16:59

2021-03-05T16:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Смертность от коронавирусной инфекции снизилась в России на 9,5% в январе по сравнению с декабрьскими показателями прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Если сравнивать показатели с декабрём 2020 года, когда мы фиксировали смертность от новой коронавирусной инфекции, то в январе, исходя из официальных данных Росстата, по сравнению с декабрём 2020 года смертность снизилась на 9,5%", - сказала Голикова журналистам.В структуре прироста смертности за январь текущего года стопроцентно подтвержденные случаи COVID-19 составляют 47,2%, рассказала Голикова."Если к стопроцентно подтверждённым случаям добавить смертность от иных причин, когда тест на ковид был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6%", - сказала вице-премьер.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество