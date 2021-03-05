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Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19
В России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидмерами пренебрегать не стоит, заявила вице-премьер... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:34
2021-03-05T16:34
2021-03-05T16:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидмерами пренебрегать не стоит, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.При этом она обратила внимание, что пренебрегать рекомендациями главных санитарных врачей по соблюдению ограничительных мер все же не стоит."Нам следует соблюдать эти ограничительные меры вплоть до достижения коллективного иммунитета, достигаемого посредством вакцинации населения и, к сожалению, естественной заболеваемостью", - сказала вице-премьер.
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