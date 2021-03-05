https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600105829.html

В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 67 тысяч, скончались почти 2 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:15

2021-03-05T16:15

2021-03-05T16:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 67 тысяч, скончались почти 2 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах медики зафиксировали 67 164 новых случая заражения и 1903 летальных исхода.Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 827 140, скончались 520 356 пациентов с диагностированным COVID-19.

https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599522938.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире