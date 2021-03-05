https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600105829.html
В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 67 тысяч, скончались почти 2 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:15
2021-03-05T16:15
2021-03-05T16:15
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 67 тысяч, скончались почти 2 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах медики зафиксировали 67 164 новых случая заражения и 1903 летальных исхода.Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 827 140, скончались 520 356 пациентов с диагностированным COVID-19.
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599522938.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире