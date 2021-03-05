https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600091769.html

Ученые объяснили, почему "британский" штамм коронавируса такой заразный

Ученые объяснили, почему "британский" штамм коронавируса такой заразный

Ученые из США, Великобритании и Австралии описали молекулярные механизмы, объясняющие повышенную инфекционность так называемого "британского" штамма... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:22

2021-03-05T15:22

2021-03-05T15:22

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ученые из США, Великобритании и Австралии описали молекулярные механизмы, объясняющие повышенную инфекционность так называемого "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.Вариант коронавируса SARS-CoV-2 B.1.1.7 первоначально был обнаружен в Англии осенью прошлого года, и быстро распространился как по всей Великобритании, так и за ее пределами, став во многих странах Европы доминирующим штаммом.Проблема связана с тем, что "британский" вариант коронавируса передается легче, а распространяется намного быстрее, и системы здравоохранения оказались не готовы к такому развитию событий.Результаты нового исследования биологов под руководством Тушана де Сильвы (Thushan de Silva) из Университета Шеффилда в Великобритании показали, что повышенная вирусная трансмиссивность B.1.1.7 связана с увеличением экспрессии субгеномной РНК (sgRNA). Ученые доказали, что белок ORF9, содержащийся в большом количестве в sgRNA "британского" штамма, может регулировать интерфероновые ответы.В своей работе авторы использовали данные геномного секвенирования ARTIC Network Oxford Nanopore 4400 положительных проб SARS-CoV-2 из носоглотки медицинских работников и пациентов больниц, а результаты анализов сравнивали с ранее доминирующим вариантом коронавируса из Испании под названием B.1.177.Ученые выяснили, что вариант B.1.1.7 имеет повышенную по сравнению с B.1.177 экспрессию sgRNA, вызывающей серьезные фенотипические изменения вируса SARS-CoV-2.Чтобы исключить возможное объяснение изменений sgRNA во время инфекции с различиями в симптомах, исследователи собрали информацию о клинической картине заболевания по 2327 пациентам с подтвержденным COVID-19. Они обнаружили небольшие различия при появлении симптомов инфекции B.1.177 и инфекции B.1.1.7, которые, однако, по словам авторов, не повлияли на общие результаты."Возможно, что дни с момента появления симптомов в выборке могут варьироваться в зависимости от происхождения данных, либо из-за изменений в выборке с течением времени, либо из-за обращения людей в медицинские службы, что, в свою очередь, может повлиять на наши результаты по экспрессии sgRNA", — приводятся в пресс-релизе слова де Сильвы.Для окончательного подтверждения своих выводов авторы использовали лабораторные варианты псевдоинфекций, чтобы посмотреть, через какое время после появления первых симптомов происходят генетические изменения в обоих вариантах. Инфекции с вариантом B.1.1.7 продемонстрировали повышенную экспрессию sgRNA уже в первый день появления симптомов. Исследователи считают, что мутации могут быть вызваны рекомбинацией между sgRNA и геномом вируса, а результат приводит к значительному обогащению субгеномной РНК, содержащей белок ORF9b. Экспрессия sgRNA ORF9b в образцах B.1.1.7 в 16 раз превышала аналогичное значение в варианте B.1.17. Основываясь на полученных результатах, исследователи предполагают, что sgRNA-содержащая ORF9b может опосредовать ответы на интерферон, проявляющиеся во время инфекций SARS-CoV-2 и вызывать большую инфекционность в варианте B.1.17.Авторы надеются, что определенный ими механизм увеличения передачи "британского" варианта коронавируса поможет медикам и санитарных службам в разработке методов лечения и профилактики коронавируса.

https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599914057.html

https://ria.ru/20210303/kovid-1599758422.html

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коронавирус covid-19, биология, здоровье, европа, сша