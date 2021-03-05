https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600031512.html
Минздрав рассказал об изменениях в организме у взрослых после COVID-19
Минздрав рассказал об изменениях в организме у взрослых после COVID-19
Замглавы Минздрава Татьяна Семенова рассказала о важности реабилитации после коронавируса, отметив, что постковидные изменения у взрослых затрагивают все... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:17
2021-03-05T10:17
2021-03-05T10:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова рассказала о важности реабилитации после коронавируса, отметив, что постковидные изменения у взрослых затрагивают все системы и органы в той или иной степени."Мы сегодня говорили про очень большую важность реабилитационного периода. Сегодня это ключевая для нас проблема и задача. Она многопрофильная, у педиатров, может быть, чуть меньше какие-то проявления у детей, у взрослых - все органы и системы затронуты в постковидные изменения в той или иной степени, в зависимости от фоновых заболеваний, морбидного состояния стартового", - рассказала Семенова на конгрессе педиатров.Она отметила, что, вероятно, коронавирус в перспективе перейдет в сезонную инфекцию, просто будет управляемым.
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600026012.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, общество