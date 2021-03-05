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Врач рассказала о влиянии новых подтипов коронавируса на детей
Врач рассказала о влиянии новых подтипов коронавируса на детей
Новые подтипы коронавируса не ухудшают состояние заразившихся детей, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:37
2021-03-05T09:37
2021-03-05T09:55
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новые подтипы коронавируса не ухудшают состояние заразившихся детей, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова."Сейчас возникает много вопросов с новыми подтипами коронавируса, их иногда неправильно журналисты называют штаммами - это не штаммы. Это подтипы. Так вот, новые подтипы не ухудшают состояние здоровья (заразившихся) детей", - сказала Намазова-Баранова на ХХIII конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".Она подчеркнула, что все дети, перенесшие COVID-19, нуждаются в повышенном внимании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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