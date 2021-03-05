https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600026012.html

Врач рассказала о влиянии новых подтипов коронавируса на детей

Врач рассказала о влиянии новых подтипов коронавируса на детей

Новые подтипы коронавируса не ухудшают состояние заразившихся детей, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:37

2021-03-05T09:37

2021-03-05T09:55

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новые подтипы коронавируса не ухудшают состояние заразившихся детей, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова."Сейчас возникает много вопросов с новыми подтипами коронавируса, их иногда неправильно журналисты называют штаммами - это не штаммы. Это подтипы. Так вот, новые подтипы не ухудшают состояние здоровья (заразившихся) детей", - сказала Намазова-Баранова на ХХIII конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".Она подчеркнула, что все дети, перенесшие COVID-19, нуждаются в повышенном внимании.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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