https://ria.ru/20210305/kino-1600098229.html

Немецкая актриса и венгерский режиссер получили призы Берлинале

Немецкая актриса и венгерский режиссер получили призы Берлинале

Немка Марен Эггерт стала лучшей актрисой, а венгр Денеш Надь — лучшим режиссером по версии 71-го Берлинале. Об этом сообщило жюри Основного конкурса смотра. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T15:59

2021-03-05T15:59

2021-03-05T15:59

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Немка Марен Эггерт стала лучшей актрисой, а венгр Денеш Надь — лучшим режиссером по версии 71-го Берлинале. Об этом сообщило жюри Основного конкурса смотра.Эггерт наградили за игру в фильме "Я твой мужчина". Категория "лучшее исполнение главной роли" была введена год назад, и Эггерт стала первым лауреатом в этой категории, которая заменяет прежнее разделение на мужские и женские роли.В фильме Марии Шредер "Я твой мужчина" также сыграл звезда "Аббатства Даунтон" и "Красавицы и Чудовища" Дэн Стивенс. Картина рассказывает про ученую Альма (Эггерт), которая ради получения гранта соглашается три недели жить с роботом по имени Том (Стивенс). Он был создан специально по ее пожеланиям: джентльмен с идеальными манерами, который предугадывает намерения женщин и знает, чего они хотят.Приз за лучшую роль второго плана получила венгерка Лилла Кицлингер за работу в фильме "Лес — я вижу тебя всюду".Венгр Денеш Надь стал лучшим режиссером за фильм-дебют "Естественный свет". А Ибран Асуад из Мексики получил приз за "Выдающийся художественный вклад" за монтаж в фильме "Полицейское кино".В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.

https://ria.ru/20210305/kino-1600083603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, мексика