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Культура
https://ria.ru/20210305/kino-1600098229.html
Немецкая актриса и венгерский режиссер получили призы Берлинале
Немецкая актриса и венгерский режиссер получили призы Берлинале
Немка Марен Эггерт стала лучшей актрисой, а венгр Денеш Надь — лучшим режиссером по версии 71-го Берлинале. Об этом сообщило жюри Основного конкурса смотра. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T15:59
2021-03-05T15:59
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Немка Марен Эггерт стала лучшей актрисой, а венгр Денеш Надь — лучшим режиссером по версии 71-го Берлинале. Об этом сообщило жюри Основного конкурса смотра.Эггерт наградили за игру в фильме "Я твой мужчина". Категория "лучшее исполнение главной роли" была введена год назад, и Эггерт стала первым лауреатом в этой категории, которая заменяет прежнее разделение на мужские и женские роли.В фильме Марии Шредер "Я твой мужчина" также сыграл звезда "Аббатства Даунтон" и "Красавицы и Чудовища" Дэн Стивенс. Картина рассказывает про ученую Альма (Эггерт), которая ради получения гранта соглашается три недели жить с роботом по имени Том (Стивенс). Он был создан специально по ее пожеланиям: джентльмен с идеальными манерами, который предугадывает намерения женщин и знает, чего они хотят.Приз за лучшую роль второго плана получила венгерка Лилла Кицлингер за работу в фильме "Лес — я вижу тебя всюду".Венгр Денеш Надь стал лучшим режиссером за фильм-дебют "Естественный свет". А Ибран Асуад из Мексики получил приз за "Выдающийся художественный вклад" за монтаж в фильме "Полицейское кино".В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.
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Новости
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РИА Новости
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96
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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, мексика

Немецкая актриса и венгерский режиссер получили призы Берлинале

15:59 05.03.2021
 
© Letterbox Filmproduktion (2021)Кадр из фильма "I’M YOUR MAN"
Кадр из фильма I’M YOUR MAN - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Letterbox Filmproduktion (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Немка Марен Эггерт стала лучшей актрисой, а венгр Денеш Надь — лучшим режиссером по версии 71-го Берлинале. Об этом сообщило жюри Основного конкурса смотра.
Эггерт наградили за игру в фильме "Я твой мужчина". Категория "лучшее исполнение главной роли" была введена год назад, и Эггерт стала первым лауреатом в этой категории, которая заменяет прежнее разделение на мужские и женские роли.
© Letterbox Filmproduktion (2021)Кадр из фильма "I’M YOUR MAN"
Кадр из фильма I’M YOUR MAN - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Letterbox Filmproduktion (2021)
Кадр из фильма "I’M YOUR MAN"
В фильме Марии Шредер "Я твой мужчина" также сыграл звезда "Аббатства Даунтон" и "Красавицы и Чудовища" Дэн Стивенс. Картина рассказывает про ученую Альма (Эггерт), которая ради получения гранта соглашается три недели жить с роботом по имени Том (Стивенс). Он был создан специально по ее пожеланиям: джентльмен с идеальными манерами, который предугадывает намерения женщин и знает, чего они хотят.
© Letterbox Filmproduktion (2021)Кадр из фильма "I’M YOUR MAN"
Кадр из фильма I’M YOUR MAN - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Letterbox Filmproduktion (2021)
Кадр из фильма "I’M YOUR MAN"
Приз за лучшую роль второго плана получила венгерка Лилла Кицлингер за работу в фильме "Лес — я вижу тебя всюду".
Венгр Денеш Надь стал лучшим режиссером за фильм-дебют "Естественный свет". А Ибран Асуад из Мексики получил приз за "Выдающийся художественный вклад" за монтаж в фильме "Полицейское кино".
© Фото : Campfilm (2020)Кадр из фильма "Естественный свет"
Кадр из фильма Введение - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Фото : Campfilm (2020)
Кадр из фильма "Естественный свет"
В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).
Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.
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Вчера, 14:51Культура
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