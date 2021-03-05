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https://ria.ru/20210305/kino-1600093406.html
Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе
Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе
Приз жюри 71-го Берлинале присудили документальной картине "Господин Бахманн и его класс", об этом стало известно на онлайн-церемони оглашения победителей... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:22
2021-03-05T16:22
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Приз жюри 71-го Берлинале присудили документальной картине "Господин Бахманн и его класс", об этом стало известно на онлайн-церемони оглашения победителей смотра.Фильм сняла немецкая документалистка Мария Шпет. Он рассказывает об отношениях идеалистичного педагога и старшеклассников немецкой провинциальной школы. В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.
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кино и сериалы, новости культуры, венгрия, италия, израиль

Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе

16:22 05.03.2021
 
© Madonnen Film (2020)Кадр из фильма "Господин Бахман и его класс"
Кадр из фильма Господин Бахман и его класс - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Madonnen Film (2020)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Приз жюри 71-го Берлинале присудили документальной картине "Господин Бахманн и его класс", об этом стало известно на онлайн-церемони оглашения победителей смотра.
Фильм сняла немецкая документалистка Мария Шпет. Он рассказывает об отношениях идеалистичного педагога и старшеклассников немецкой провинциальной школы.
© Madonnen Film (2020)Кадр из фильма "Господин Бахман и его класс"
Кадр из фильма Господин Бахман и его класс - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Madonnen Film (2020)
Кадр из фильма "Господин Бахман и его класс"
"В фильме вы можете привлечь внимание к серьезным проблемам или надавив на больные точки, или показав надежду и вдохновить на позитивные изменения. Второй способ использует режиссер "Господина Бахманна", этой нежно-мощной документальной картины", - говорится в заявлении Берлинале.
В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).
© Madonnen Film (2020)Кадр из фильма "Господин Бахман и его класс"
Кадр из фильма Господин Бахман и его класс - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Madonnen Film (2020)
Кадр из фильма "Господин Бахман и его класс"
Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.
Кадр из фильма По соседству - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 08:00Культура
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