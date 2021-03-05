https://ria.ru/20210305/kino-1600093406.html

Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе

Приз жюри Берлинале присудили документальному фильму о школе

Приз жюри 71-го Берлинале присудили документальной картине "Господин Бахманн и его класс", об этом стало известно на онлайн-церемони оглашения победителей... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:22

2021-03-05T16:22

2021-03-05T16:22

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Приз жюри 71-го Берлинале присудили документальной картине "Господин Бахманн и его класс", об этом стало известно на онлайн-церемони оглашения победителей смотра.Фильм сняла немецкая документалистка Мария Шпет. Он рассказывает об отношениях идеалистичного педагога и старшеклассников немецкой провинциальной школы. В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина).Первый этап 71-го Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра. Тогда же состоятся показы картин для публики.

https://ria.ru/20210305/kino-1599954998.html

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кино и сериалы, новости культуры, венгрия, италия, израиль