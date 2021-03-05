https://ria.ru/20210305/investitsii-1600123682.html

Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 20%

Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 20%

Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний по итогам 2020 года составил 383,1 миллиарда рублей, что на 20,6% выше показателя за аналогичный... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:46

2021-03-05T17:46

2021-03-05T17:46

нижегородская область

глеб никитин

корпорация развития

нижегородская область

володарск

саров

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151627/58/1516275846_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce5301de0a3943d5e5ce7631f79fb307.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний по итогам 2020 года составил 383,1 миллиарда рублей, что на 20,6% выше показателя за аналогичный период 2019 года, заявил сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона подчеркнул, что для комфортных условий работы инвесторов созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.Отмечается, что на данный момент на территориях трех ТОСЭР в Володарске, Решетихе и Сарове зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 13 резидентов. Для них действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% - в следующие пять. Кроме того, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%."В планах этого года – увеличение числа резидентов ТОСЭР. На данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", – добавил губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20210215/byudzhetirovanie-1597500441.html

https://ria.ru/20201217/lgoty-1589804067.html

нижегородская область

володарск

саров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, корпорация развития, нижегородская область, володарск, саров, экономика