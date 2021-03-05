Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20210305/investitsii-1600123682.html
Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 20%
Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 20%
Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний по итогам 2020 года составил 383,1 миллиарда рублей, что на 20,6% выше показателя за аналогичный... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:46
2021-03-05T17:46
нижегородская область
глеб никитин
корпорация развития
нижегородская область
володарск
саров
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151627/58/1516275846_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce5301de0a3943d5e5ce7631f79fb307.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний по итогам 2020 года составил 383,1 миллиарда рублей, что на 20,6% выше показателя за аналогичный период 2019 года, заявил сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона подчеркнул, что для комфортных условий работы инвесторов созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.Отмечается, что на данный момент на территориях трех ТОСЭР в Володарске, Решетихе и Сарове зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 13 резидентов. Для них действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% - в следующие пять. Кроме того, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%."В планах этого года – увеличение числа резидентов ТОСЭР. На данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", – добавил губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20210215/byudzhetirovanie-1597500441.html
https://ria.ru/20201217/lgoty-1589804067.html
нижегородская область
володарск
саров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151627/58/1516275846_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_56b56f734bb6fa9507f984581550c0ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
глеб никитин, корпорация развития, нижегородская область, володарск, саров, экономика

Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 20%

17:46 05.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтадион "Нижний Новгород", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
Стадион Нижний Новгород, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний по итогам 2020 года составил 383,1 миллиарда рублей, что на 20,6% выше показателя за аналогичный период 2019 года, заявил сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это значительно выше среднероссийского показателя. Нижегородская область сохранила свою инвестиционную привлекательность даже в непростых условиях пандемии. Со стороны крупного и среднего бизнеса есть доверие к региону. Рост инвестиционной активности традиционно отмечался в обрабатывающей промышленности, например, в производстве нефтепродуктов, лекарственных средств и в металлургии", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Глава региона подчеркнул, что для комфортных условий работы инвесторов созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.
Нижегородский кремль - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 11:42Нижегородская область
В Нижегородской области стартовал проект инициативного бюджетирования
Отмечается, что на данный момент на территориях трех ТОСЭР в Володарске, Решетихе и Сарове зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 13 резидентов. Для них действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% - в следующие пять. Кроме того, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%.
"В планах этого года – увеличение числа резидентов ТОСЭР. На данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", – добавил губернатор Нижегородской области.
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 20:53Нижегородская область
В Нижегородской области установили налоговые льготы для IT-отрасли
 
Нижегородская областьГлеб НикитинКорпорация РазвитияНижегородская областьВолодарскСаровЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния