https://ria.ru/20210305/investitsii-1600123682.html
Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 20%
Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 20%
Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний по итогам 2020 года составил 383,1 миллиарда рублей, что на 20,6% выше показателя за аналогичный... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:46
2021-03-05T17:46
2021-03-05T17:46
нижегородская область
глеб никитин
корпорация развития
нижегородская область
володарск
саров
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний по итогам 2020 года составил 383,1 миллиарда рублей, что на 20,6% выше показателя за аналогичный период 2019 года, заявил сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона подчеркнул, что для комфортных условий работы инвесторов созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.Отмечается, что на данный момент на территориях трех ТОСЭР в Володарске, Решетихе и Сарове зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 13 резидентов. Для них действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% - в следующие пять. Кроме того, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%."В планах этого года – увеличение числа резидентов ТОСЭР. На данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", – добавил губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20210215/byudzhetirovanie-1597500441.html
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глеб никитин, корпорация развития, нижегородская область, володарск, саров, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости.
Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний по итогам 2020 года составил 383,1 миллиарда рублей, что на 20,6% выше показателя за аналогичный период 2019 года, заявил сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
"Это значительно выше среднероссийского показателя. Нижегородская область сохранила свою инвестиционную привлекательность даже в непростых условиях пандемии. Со стороны крупного и среднего бизнеса есть доверие к региону. Рост инвестиционной активности традиционно отмечался в обрабатывающей промышленности, например, в производстве нефтепродуктов, лекарственных средств и в металлургии", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что для комфортных условий работы инвесторов созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.
Отмечается, что на данный момент на территориях трех ТОСЭР в Володарске, Решетихе и Сарове зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 13 резидентов. Для них действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% - в следующие пять. Кроме того, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%.
"В планах этого года – увеличение числа резидентов ТОСЭР. На данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 миллионов рублей", – добавил губернатор Нижегородской области.