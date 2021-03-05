https://ria.ru/20210305/grossman-1600083176.html
Дочь бывшего участника группы "Земляне" очаровала Николая Баскова
Дочь бывшего участника группы "Земляне" очаровала Николая Баскова
19-летняя дочь бывшего участника ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман очаровала Николая Баскова, певца и ведущего шоу "Ну-ка, все вместе!",... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:39
2021-03-05T18:39
2021-03-05T18:39
музыка
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сергей лазарев
куба
шоубиз
новости культуры
шоу-бизнес
николай басков
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. 19-летняя дочь бывшего участника ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман очаровала Николая Баскова, певца и ведущего шоу "Ну-ка, все вместе!", которое идет на "России 1".Как и знаменитый отец, девушка тоже решила связать жизнь с музыкой. Одним из первых на этом проекте ее необычный тембр оценил именно Басков, сообщили в пресс-службе телеканала.Полный выпуск этой программы выйдет в эфире телеканала "Россия 1" 7 марта в 17:45. По информации пресс-службы, вместе с Дарией удивлять судей будут семейный дуэт из Москвы, певица из Пензы, исполнитель с Кубы и другие конкурсанты. В каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" на сцену выходят восемь конкурсантов, а сотня оценивает их номера, но не баллами, а голосами. Чем больше членов жюри встанут на ноги, тем больше шансов у вокалиста выйти в финал и выиграть денежный приз.Возглавляет сотню экспертов Сергей Лазарев.
https://ria.ru/20210226/kirkorov-1599075349.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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музыка, россия-1 (телеканал), сергей лазарев, куба, новости культуры, шоу-бизнес, николай басков
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. 19-летняя дочь бывшего участника ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман очаровала Николая Баскова, певца и ведущего шоу "Ну-ка, все вместе!", которое идет на "России 1".
Как и знаменитый отец, девушка тоже решила связать жизнь с музыкой. Одним из первых на этом проекте ее необычный тембр оценил именно Басков, сообщили в пресс-службе телеканала.
"Ваш голос — это текила с медом! Отправьте мне голосовое сообщение", — обратился певец к юной исполнительнице.
Полный выпуск этой программы выйдет в эфире телеканала "Россия 1" 7 марта в 17:45. По информации пресс-службы, вместе с Дарией удивлять судей будут семейный дуэт из Москвы, певица из Пензы, исполнитель с Кубы и другие конкурсанты.
В каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" на сцену выходят восемь конкурсантов, а сотня оценивает их номера, но не баллами, а голосами. Чем больше членов жюри встанут на ноги, тем больше шансов у вокалиста выйти в финал и выиграть денежный приз.
Возглавляет сотню экспертов Сергей Лазарев.