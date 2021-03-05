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Шоубиз
https://ria.ru/20210305/grossman-1600083176.html
Дочь бывшего участника группы "Земляне" очаровала Николая Баскова
Дочь бывшего участника группы "Земляне" очаровала Николая Баскова
19-летняя дочь бывшего участника ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман очаровала Николая Баскова, певца и ведущего шоу "Ну-ка, все вместе!",... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T18:39
2021-03-05T18:39
музыка
россия-1 (телеканал)
сергей лазарев
куба
шоубиз
новости культуры
шоу-бизнес
николай басков
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. 19-летняя дочь бывшего участника ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман очаровала Николая Баскова, певца и ведущего шоу "Ну-ка, все вместе!", которое идет на "России 1".Как и знаменитый отец, девушка тоже решила связать жизнь с музыкой. Одним из первых на этом проекте ее необычный тембр оценил именно Басков, сообщили в пресс-службе телеканала.Полный выпуск этой программы выйдет в эфире телеканала "Россия 1" 7 марта в 17:45. По информации пресс-службы, вместе с Дарией удивлять судей будут семейный дуэт из Москвы, певица из Пензы, исполнитель с Кубы и другие конкурсанты. В каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" на сцену выходят восемь конкурсантов, а сотня оценивает их номера, но не баллами, а голосами. Чем больше членов жюри встанут на ноги, тем больше шансов у вокалиста выйти в финал и выиграть денежный приз.Возглавляет сотню экспертов Сергей Лазарев.
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музыка, россия-1 (телеканал), сергей лазарев, куба, новости культуры, шоу-бизнес, николай басков

Дочь бывшего участника группы "Земляне" очаровала Николая Баскова

18:39 05.03.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Дария Гроссман
Дария Гроссман - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. 19-летняя дочь бывшего участника ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман очаровала Николая Баскова, певца и ведущего шоу "Ну-ка, все вместе!", которое идет на "России 1".
Как и знаменитый отец, девушка тоже решила связать жизнь с музыкой. Одним из первых на этом проекте ее необычный тембр оценил именно Басков, сообщили в пресс-службе телеканала.

"Ваш голос — это текила с медом! Отправьте мне голосовое сообщение", — обратился певец к юной исполнительнице.

Полный выпуск этой программы выйдет в эфире телеканала "Россия 1" 7 марта в 17:45. По информации пресс-службы, вместе с Дарией удивлять судей будут семейный дуэт из Москвы, певица из Пензы, исполнитель с Кубы и другие конкурсанты.
В каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" на сцену выходят восемь конкурсантов, а сотня оценивает их номера, но не баллами, а голосами. Чем больше членов жюри встанут на ноги, тем больше шансов у вокалиста выйти в финал и выиграть денежный приз.
Возглавляет сотню экспертов Сергей Лазарев.
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ШоубизМузыкаРоссия-1 (телеканал)Сергей ЛазаревКубаНовости культурыШоу-бизнесНиколай Басков
 
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