https://ria.ru/20210305/grossman-1600083176.html

Дочь бывшего участника группы "Земляне" очаровала Николая Баскова

Дочь бывшего участника группы "Земляне" очаровала Николая Баскова

19-летняя дочь бывшего участника ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман очаровала Николая Баскова, певца и ведущего шоу "Ну-ка, все вместе!",... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T18:39

2021-03-05T18:39

2021-03-05T18:39

музыка

россия-1 (телеканал)

сергей лазарев

куба

шоубиз

новости культуры

шоу-бизнес

николай басков

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. 19-летняя дочь бывшего участника ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман очаровала Николая Баскова, певца и ведущего шоу "Ну-ка, все вместе!", которое идет на "России 1".Как и знаменитый отец, девушка тоже решила связать жизнь с музыкой. Одним из первых на этом проекте ее необычный тембр оценил именно Басков, сообщили в пресс-службе телеканала.Полный выпуск этой программы выйдет в эфире телеканала "Россия 1" 7 марта в 17:45. По информации пресс-службы, вместе с Дарией удивлять судей будут семейный дуэт из Москвы, певица из Пензы, исполнитель с Кубы и другие конкурсанты. В каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" на сцену выходят восемь конкурсантов, а сотня оценивает их номера, но не баллами, а голосами. Чем больше членов жюри встанут на ноги, тем больше шансов у вокалиста выйти в финал и выиграть денежный приз.Возглавляет сотню экспертов Сергей Лазарев.

https://ria.ru/20210226/kirkorov-1599075349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, россия-1 (телеканал), сергей лазарев, куба, новости культуры, шоу-бизнес, николай басков