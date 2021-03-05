https://ria.ru/20210305/gripp-1600019889.html
В Минздраве рассказали о контроле над распространением птичьего гриппа
В Минздраве рассказали о контроле над распространением птичьего гриппа
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о том, что делается в связи с выявленными на юге России случаями птичьего гриппа у людей, отметил, что в... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:32
2021-03-05T08:32
2021-03-05T08:45
анна попова
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_0:254:3020:1953_1920x0_80_0_0_cf436ee9fa31fba272501c64aa644fda.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 мар - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о том, что делается в связи с выявленными на юге России случаями птичьего гриппа у людей, отметил, что в стране выстроена система информирования и скрининговых исследований по распространению штаммов.В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка, выделен генетический материал птичьего гриппа. Это стало первым в России лабораторно подтвержденным случаем инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А.По словам министра, Роспотребнадзор сотрудничает с медицинскими организациями, осуществляет мониторинг по инфекционным заболеваниям.
https://ria.ru/20210221/gripp-1598440374.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_0e95cdc356c14c679f2769075c7f5b3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество