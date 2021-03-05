https://ria.ru/20210305/gripp-1600019889.html

В Минздраве рассказали о контроле над распространением птичьего гриппа

В Минздраве рассказали о контроле над распространением птичьего гриппа

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о том, что делается в связи с выявленными на юге России случаями птичьего гриппа у людей, отметил, что в... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:32

2021-03-05T08:32

2021-03-05T08:45

анна попова

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598346970_0:254:3020:1953_1920x0_80_0_0_cf436ee9fa31fba272501c64aa644fda.jpg

НОВОСИБИРСК, 5 мар - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о том, что делается в связи с выявленными на юге России случаями птичьего гриппа у людей, отметил, что в стране выстроена система информирования и скрининговых исследований по распространению штаммов.В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка, выделен генетический материал птичьего гриппа. Это стало первым в России лабораторно подтвержденным случаем инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А.По словам министра, Роспотребнадзор сотрудничает с медицинскими организациями, осуществляет мониторинг по инфекционным заболеваниям.

https://ria.ru/20210221/gripp-1598440374.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество