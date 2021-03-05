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В Минздраве рассказали о контроле над распространением птичьего гриппа
В Минздраве рассказали о контроле над распространением птичьего гриппа
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о том, что делается в связи с выявленными на юге России случаями птичьего гриппа у людей, отметил, что в... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:32
2021-03-05T08:45
анна попова
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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НОВОСИБИРСК, 5 мар - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о том, что делается в связи с выявленными на юге России случаями птичьего гриппа у людей, отметил, что в стране выстроена система информирования и скрининговых исследований по распространению штаммов.В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка, выделен генетический материал птичьего гриппа. Это стало первым в России лабораторно подтвержденным случаем инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А.По словам министра, Роспотребнадзор сотрудничает с медицинскими организациями, осуществляет мониторинг по инфекционным заболеваниям.
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анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали о контроле над распространением птичьего гриппа

08:32 05.03.2021 (обновлено: 08:45 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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НОВОСИБИРСК, 5 мар - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о том, что делается в связи с выявленными на юге России случаями птичьего гриппа у людей, отметил, что в стране выстроена система информирования и скрининговых исследований по распространению штаммов.
В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка, выделен генетический материал птичьего гриппа. Это стало первым в России лабораторно подтвержденным случаем инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А.
Вакцинация птиц против вируса птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 02:41
Биолог оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
По словам министра, Роспотребнадзор сотрудничает с медицинскими организациями, осуществляет мониторинг по инфекционным заболеваниям.
"У нас выстроена система информирования и скрининговых исследований. В том числе мы проводим скрининговые исследования по распространению тех или иных штаммов", - рассказал он журналистам, отвечая на вопрос о нескольких случаях птичьего гриппа у людей в стране.
 
Анна ПоповаМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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