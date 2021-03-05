https://ria.ru/20210305/gazoprovod-1600111067.html

Косачев отметил заинтересованность Германии в "Северном потоке — 2"

Косачев отметил заинтересованность Германии в "Северном потоке — 2"

Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер подтвердил, что Германия заинтересована в реализации проекта "Северный поток-2", заявил глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:55

2021-03-05T16:55

2021-03-05T16:55

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

мид германии

константин косачев

германия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156248/75/1562487577_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_45f2810a5b97b9ebfa13b015dffa0e6b.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер подтвердил, что Германия заинтересована в реализации проекта "Северный поток-2", заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев по итогам встречи с немецким политиком.Несмотря на заметное ухудшение российско-германских отношений, наблюдающееся в последнее время, "по проекту "Северный поток-2" нет никаких разногласий", сказал сенатор в пятницу в эфире телеканала "Вместе-РФ"."Господин Бергер исчерпывающим образом подтвердил, что Германия заинтересована в его реализации. Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину", - сказал Косачев.Он отметил, что украинская газотранспортная система находится в удручающем состоянии, ее не ремонтировали 30 лет. Это ведет к дополнительным издержкам, а "Северный поток-2" избавляет бизнес от лишних затрат, заключил парламентарий."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.

https://ria.ru/20210305/potok-1600009148.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

балтийское море

германия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, мид германии, константин косачев, германия, сша, украина, в мире