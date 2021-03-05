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https://ria.ru/20210305/gazoprovod-1600111067.html
Косачев отметил заинтересованность Германии в "Северном потоке — 2"
Косачев отметил заинтересованность Германии в "Северном потоке — 2"
Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер подтвердил, что Германия заинтересована в реализации проекта "Северный поток-2", заявил глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:55
2021-03-05T16:55
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
мид германии
константин косачев
германия
сша
украина
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер подтвердил, что Германия заинтересована в реализации проекта "Северный поток-2", заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев по итогам встречи с немецким политиком.Несмотря на заметное ухудшение российско-германских отношений, наблюдающееся в последнее время, "по проекту "Северный поток-2" нет никаких разногласий", сказал сенатор в пятницу в эфире телеканала "Вместе-РФ"."Господин Бергер исчерпывающим образом подтвердил, что Германия заинтересована в его реализации. Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину", - сказал Косачев.Он отметил, что украинская газотранспортная система находится в удручающем состоянии, ее не ремонтировали 30 лет. Это ведет к дополнительным издержкам, а "Северный поток-2" избавляет бизнес от лишних затрат, заключил парламентарий."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.
https://ria.ru/20210305/potok-1600009148.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, мид германии, константин косачев, германия, сша, украина, в мире

Косачев отметил заинтересованность Германии в "Северном потоке — 2"

16:55 05.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер подтвердил, что Германия заинтересована в реализации проекта "Северный поток-2", заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев по итогам встречи с немецким политиком.
Несмотря на заметное ухудшение российско-германских отношений, наблюдающееся в последнее время, "по проекту "Северный поток-2" нет никаких разногласий", сказал сенатор в пятницу в эфире телеканала "Вместе-РФ".
"Господин Бергер исчерпывающим образом подтвердил, что Германия заинтересована в его реализации. Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину", - сказал Косачев.
Он отметил, что украинская газотранспортная система находится в удручающем состоянии, ее не ремонтировали 30 лет. Это ведет к дополнительным издержкам, а "Северный поток-2" избавляет бизнес от лишних затрат, заключил парламентарий.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореМИД ГерманииКонстантин КосачевГерманияСШАУкраинаВ мире
 
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